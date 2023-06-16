В Башкирии будут судить мужчину за поджог имущества

В Нефтекамске будут судить мужчину за поджог имущества. В скором времени суд рассмотрит уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Фото №1 - В Башкирии будут судить мужчину за поджог имущества

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Сумма ущерба составила 1,2 млн рублей.

Мужчина, находясь в прибрежной зоне озера «Полуденка», разлил легковоспламеняющуюся жидкость в общественной уборной и поджег ее. Спустя несколько дней он, разбив молотком окно в помещении проката коньков, поджег его тем же способом. Таким же образом обвиняемый пытался уничтожить вторую точку проката, но огонь быстро потух, а злоумышленник скрылся, испугавшись голосов людей.

пресс-служба прокуратуры Нефтекамска

Свою вину нефтекамец отрицать не стал.

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