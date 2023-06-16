В Башкирии будут судить мужчину за поджог имущества

Мужчина, находясь в прибрежной зоне озера «Полуденка», разлил легковоспламеняющуюся жидкость в общественной уборной и поджег ее. Спустя несколько дней он, разбив молотком окно в помещении проката коньков, поджег его тем же способом. Таким же образом обвиняемый пытался уничтожить вторую точку проката, но огонь быстро потух, а злоумышленник скрылся, испугавшись голосов людей.

пресс-служба прокуратуры Нефтекамска