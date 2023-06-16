Житель Башкирии отправился в тюрьму за похищение элитной иномарки
Суд вынес приговор жителю Октябрьского за кражу дорогостоящей иномарки. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.
В суде установлено, что в октябре 2020 года мужчина вступил в преступную группу, в составе которой с использованием технических средств похитил автомобиль марки «Lexus GX 460», находясь во дворе многоквартирного дома в г. Октябрьский.
пресс-служба прокуратуры Октябрьского
Злоумышленники пытались продать украденную иномарку. Сумма ущерба потерпевшему составила более 2 млн рублей.
Свою вину мужчина признал. Автомобиль был возвращен законному владельцу.
Организатор преступной группы в настоящее время объявлен в федеральный розыск, двоим ее участникам приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы, в отношении еще одного фигуранта уголовное дело находится в производстве в суде.