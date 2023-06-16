Житель Башкирии отправился в тюрьму за похищение элитной иномарки

В суде установлено, что в октябре 2020 года мужчина вступил в преступную группу, в составе которой с использованием технических средств похитил автомобиль марки «Lexus GX 460», находясь во дворе многоквартирного дома в г. Октябрьский.

пресс-служба прокуратуры Октябрьского