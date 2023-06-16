В Башкирии 18-летний пьяный водитель без прав устроил ДТП

Предварительно выяснилось, что виновник аварии утром приехал в Белорецк по делам. Днём он и его 18-летний друг распили на двоих пол-литра водки. Затем они некоторое время катались по городу вместе со своей знакомой, а вечером решили поехать в село Азнагулово. В пути никто в салоне пристёгнут не был. В какой-то момент водитель не справился с управлением, машину стало заносить в разные стороны, а затем она съехала в кювет и перевернулась. Придя в себя, сельчанин обнаружил, что его пассажиры нуждаются в медицинской помощи, и позвонил экстренным службам.

пресс-служба МВД по РБ