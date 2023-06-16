В Башкирии 18-летний пьяный водитель без прав устроил ДТП

В Белорецком районе по вине пьяного водителя без прав произошло ДТП. Следственный отдел уже завершил расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
ДТП произошло на 215 км автодороги Уфа - Инзер - Белорецк 19 апреля. 18-летний водитель "девятки" съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пассажиры получили серьезные травмы.
Было установлено, что водитель не только сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, но и вообще не имел права водить автомобиль, так как обучения в автошколе он не проходил и водительского удостоверения не имел.
Фото: МВД по РБ.