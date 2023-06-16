В Башкирии 18-летний пьяный водитель без прав устроил ДТП

В Белорецком районе по вине пьяного водителя без прав произошло ДТП. Следственный отдел уже завершил расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - В Башкирии 18-летний пьяный водитель без прав устроил ДТП

ДТП произошло на 215 км автодороги Уфа - Инзер - Белорецк 19 апреля. 18-летний водитель "девятки" съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пассажиры получили серьезные травмы.

Предварительно выяснилось, что виновник аварии утром приехал в Белорецк по делам. Днём он и его 18-летний друг распили на двоих пол-литра водки. Затем они некоторое время катались по городу вместе со своей знакомой, а вечером решили поехать в село Азнагулово. В пути никто в салоне пристёгнут не был. В какой-то момент водитель не справился с управлением, машину стало заносить в разные стороны, а затем она съехала в кювет и перевернулась. Придя в себя, сельчанин обнаружил, что его пассажиры нуждаются в медицинской помощи, и позвонил экстренным службам.

пресс-служба МВД по РБ

Было установлено, что водитель не только сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, но и вообще не имел права водить автомобиль, так как обучения в автошколе он не проходил и водительского удостоверения не имел.

Фото: МВД по РБ.

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