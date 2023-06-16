В Уфе завершился третий этап Кубка Башкирии по лёгкой атлетике

В программе соревнований были прыжки в длину и высоту, метание копья, забеги на 200, 8000 и 3000 метров, а также бег с барьерами на 400 метров у мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие 240 спортсменов из Республики Башкортостан и Челябинской области.

Для Захара Неустроева прыжок в длину на республиканских соревнованиях скорее тренировка. Совсем недавно молодой спортсмен вернулся с Недели Лёгкой Атлетики в Москве, откуда привёз сразу три золотые медали. Прыгнул в длину на шесть с половиной метров, во второй день пробежал стометровку почти на личный рекорд, в завершении соревнований был лучшим и в забеге на 200 метров, причём сбросил полсекунды со своего лучшего результата в карьере.

Спринт и прыжок в длину – довольно похожие вещи, Разбег – то же самое, что спринт. По-другому устроен, спринт помогает длине. Но здесь нужно ещё отталкивание. Захар Неустроев, победитель соревнований

Захар тренируется в Месягутово и уже второй год принимал участие в Неделе лёгкой атлетики, повторив свой медальный результат. В ближайших планах у легкоатлета два крупных старта – первенство России до 16 лет в Чебоксарах и первенство страны до 18 лет в Москве.

Какой-никакой легкоатлетический манеж, есть возможность заниматься зимой, это основная подготовка к летним соревнованиям, есть возможность бегать, прыгать в длину, делать ускорения. Это нам очень хорошо помогает. Валерий Султанов, тренер-преподаватель по лёгкой атлетике Месягутовской ДЮСШ Дуванского района

А вот в забеге на 400 метров с барьерами среди мужчин конкуренция была небольшая. Всего два спортсмена оспаривали титул чемпиона республики. Станислав Кузнецов показал результат минута ноль два и был недоволен своим временем. По мнению спортсмена, на такой дистанции он должен бежать на шесть секунд быстрее.

Сейчас собираюсь переводиться летом в Сочи, где больше условий для тренировок. Там горы и море, круглый год тепло, результат будет увеличиваться. Дальше на чемпионат России выходить, где большая конкуренция, где большие результаты. Станислав Кузнецов, победитель соревнований

Высокой конкуренции в прыжках в высоту в этот раз не вышло. Сильнейшие «бирские кузнечики» участвовали во всероссийских соревнованиях, поэтому в Уфу не приехали. Более молодые легкоатлеты из Бирска без проблем взяли новые высоты. Также в столицу пожаловали гости из Аши. Из Челябинской области на соревнования приехали девять человек. Валерий Напалков тренирует легкоатлетов в одиночку, сейчас в ашинской школе занимается 45 спортсменов.

Сам я – мастер спорта по прыжкам в высоту. Моя мечта, чтобы ученики прыгали. Несколько лет работаю в Аше, наконец, добился, чтобы нам приобрели и сделали яму поролоновую. Надеюсь, что результат повысится. Максимально самые талантливые ученики выполнили один взрослый по прыжкам в длину и бегу на 100 метров. Валерий Напалков, тренер по лёгкой атлетике /г. Аша/

Самая интересная борьба развернулась в женских забегах на 200 и 800 метров. Здесь у спортсменок большая конкуренция. Легкоатлеты через этот старт готовились к первенствам и чемпионатам России.

В дисциплине 200 м сегодня выступают сильные спортсменки, они съездили на первенство федеральных округов, были в шестерке сильнейших, готовятся к первенству России. Будет борьба за результат и за попадание в команду. Елена Яковлева, главный судья соревнований