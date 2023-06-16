В Уфе завершился третий этап Кубка Башкирии по лёгкой атлетике

В программе соревнований были прыжки в длину и высоту, метание копья, забеги на 200, 8000 и 3000 метров, а также бег с барьерами на 400 метров у мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие 240 спортсменов из Республики Башкортостан и Челябинской области.
Для Захара Неустроева прыжок в длину на республиканских соревнованиях скорее тренировка. Совсем недавно молодой спортсмен вернулся с Недели Лёгкой Атлетики в Москве, откуда привёз сразу три золотые медали. Прыгнул в длину на шесть с половиной метров, во второй день пробежал стометровку почти на личный рекорд, в завершении соревнований был лучшим и в забеге на 200 метров, причём сбросил полсекунды со своего лучшего результата в карьере.
Захар тренируется в Месягутово и уже второй год принимал участие в Неделе лёгкой атлетики, повторив свой медальный результат. В ближайших планах у легкоатлета два крупных старта – первенство России до 16 лет в Чебоксарах и первенство страны до 18 лет в Москве.
А вот в забеге на 400 метров с барьерами среди мужчин конкуренция была небольшая. Всего два спортсмена оспаривали титул чемпиона республики. Станислав Кузнецов показал результат минута ноль два и был недоволен своим временем. По мнению спортсмена, на такой дистанции он должен бежать на шесть секунд быстрее.
Высокой конкуренции в прыжках в высоту в этот раз не вышло. Сильнейшие «бирские кузнечики» участвовали во всероссийских соревнованиях, поэтому в Уфу не приехали. Более молодые легкоатлеты из Бирска без проблем взяли новые высоты. Также в столицу пожаловали гости из Аши. Из Челябинской области на соревнования приехали девять человек. Валерий Напалков тренирует легкоатлетов в одиночку, сейчас в ашинской школе занимается 45 спортсменов.
Самая интересная борьба развернулась в женских забегах на 200 и 800 метров. Здесь у спортсменок большая конкуренция. Легкоатлеты через этот старт готовились к первенствам и чемпионатам России.
Соревнования в Уфе носили статус и отборочных на чемпионат России. Кто-то из спортсменов уже попал в сборную республики, другим только предстояло показать лучший результат и завоевать место в команде.