Башкирия поднялась на четвертое место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата

В рамках Петербургского международного экономического форума 16 июня были презентованы результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.
Рейтинг ежегодно формируется сотрудниками Агентства стратегических инициатив, опираясь на мнение крупнейших предпринимателей. Согласно данным за 2022 год Башкортостан впервые занял четвертую строчку в рейтинге. В прошлом году республика замыкала ТОП-5 рейтинга.
Первое место национального рейтинга заняла Москва, второе - Татарстан. "Бронзу" разделили между собой Тюменская и Нижегородская области.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Пилотная апробация рейтинга прошла в 2014 году в 21 субъекте Российской Федерации. С 2016 года в формировании рейтинга участвуют все регионы. Башкортостан участвует в Национальном рейтинге с 2015 года.
Фото: Олег Яровиков.