Башкирия поднялась на четвертое место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Пилотная апробация рейтинга прошла в 2014 году в 21 субъекте Российской Федерации. С 2016 года в формировании рейтинга участвуют все регионы. Башкортостан участвует в Национальном рейтинге с 2015 года.