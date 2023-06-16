Первый вице-премьер Андрей Белоусов оценил компетенции Башкирии в сфере беспилотной авиации

В Санкт-Петербурге продолжает свою работу 26-й международный экономический форум, в котором принимает участие делегация из Башкирии, возглавляемая главой республики Радием Хабировым.
Башкирия представила свой стенд, в котором участники ПМЭф-2023 могут оценить разносторонний потенциал республики: от туризма до инвестиций. Так, стенд региона посетил и оценил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов.
Первый вице-премьер российского правительства ознакомился и с достижениями в сфере беспилотной авиации, в том числе образцом летательного аппарата БАС-200.
Напомним, на полях ПМЭФ-2023 Башкортостан представил первый российский сертифицированный тяжелый беспилотник вертолетного типа БАС-200 разработки холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех. Его серийное производство организовано на Кумертауском авиационном производственном предприятии.