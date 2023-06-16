Первый вице-премьер Андрей Белоусов оценил компетенции Башкирии в сфере беспилотной авиации

В Санкт-Петербурге продолжает свою работу 26-й международный экономический форум, в котором принимает участие делегация из Башкирии, возглавляемая главой республики Радием Хабировым.

Фото №1 - Первый вице-премьер Андрей Белоусов оценил компетенции Башкирии в сфере беспилотной авиации

Башкирия представила свой стенд, в котором участники ПМЭф-2023 могут оценить разносторонний потенциал республики: от туризма до инвестиций. Так, стенд региона посетил и оценил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов. 

«Башкортостан динамично развивающийся регион. Павильон республики один из лучших на форуме и вполне заслуженно отражает успехи республики. За последние годы многое сделано, благодаря вашей команде и людям, работающим в республике».

Андрей Белоусов

Первый вице-премьер российского правительства ознакомился и с достижениями в сфере беспилотной авиации, в том числе образцом летательного аппарата БАС-200.

Напомним, на полях ПМЭФ-2023 Башкортостан представил первый российский сертифицированный тяжелый беспилотник вертолетного типа БАС-200 разработки холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех. Его серийное производство организовано на Кумертауском авиационном производственном предприятии.

«По поручению президента России до 1 сентября мы утвердим нацпроект по беспилотникам и начнем уже плотно работать в этом направлении. Я знаю, что у республики есть уже свои компетенции в этом направлении».

Андрей Белоусов
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ