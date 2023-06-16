Глава Башкирии прокомментировал четвёртое место в рейтинге АСИ

Башкирия заняла четвертое место в рейтинге инвестиционной привлекательности. Об этом стало известно во время ПМЭФ-2023. Данную позицию прокомментировал глава республики Радий Хабиров.

Фото №1 - Глава Башкирии прокомментировал четвёртое место в рейтинге АСИ

По его словам, всего за пять лет работы Башкирия поднялась в рейтинге с 16-го на 4-ую строчку. Этому, говорит Хабиров, способствуют меры поддержки, которые власти предоставляют бизнесу, чтобы ему было комфортно работать.

Уже третий год подряд мы входим в пятерку лучших регионов России по этому показателю. За 5 лет наша республика с 16-й позиции перебралась на 4-ю. Мы многое делаем, чтобы бизнесу было комфортно работать в регионе. Создаем меры поддержки, развиваем преференционные зоны, предоставляем налоговые и иные льготы, помогаем подбирать площадки, решаем вопрос с коммуникациями, сопровождаем инвесторов на всем пути – от замысла до реализации проекта. И предприниматели нам доверяют – вкладывают деньги в Башкортостан, открывают новые производства, создают рабочие места

Радий Хабиров, глава РБ

Руководитель республики в интервью журналистам отметил, что итоги рейтинга инвестпривлекательности регионов подтверждают правильность работы управленческой команды Башкортостана.  

Это подтверждение того, что мы правильно двигаемся. Этот рейтинг касается многих управленческих решений. Он у нас синхронизируется с показателями абсолютных цифр инвестиций. У нас и инвестиции реально в деньгах растут. Мы 2022 год закончили, впервые преодолев психологическую отметку в 500 млрд. У нас 512 млрд инвестиций пришло, идёт нарастание экономики. Напомню, что в  2018 году было что-то около 350 млрд рублей. Виден существенный прирост. Но считаю, что он недостаточен. Будем ставить задачу – триллион. Среди регионов очень конкурентная среда, все очень активно работают.  У нас идёт борьба за ресурсы, за инвесторов, за инвестиции.  

Радий Хабиров, глава РБ

Руководитель республики напомнил, что в Башкортостане разработана и принята программа защиты и поощрения инвестиций, которая начнет действовать с 1 июля 2023 года.

Все необходимые решения приняты. Сам формат прохождения «Инвестиционных часов» будет проще. Законодательство будет гораздо более дебюрократизировано. Меньшее количество документов будем просить, будут очень быстрые решения. Полагаю, это наш ответ на стоящие вызовы. Поздравляю управленческую команду нашей республики. Поздравляю нашу республику и бизнес. Это достижение – четвёртое место в стране. Я очень рад. Мы постепенно двигаемся вверх

Радий Хабиров, глава РБ
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