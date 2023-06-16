Глава Башкирии прокомментировал четвёртое место в рейтинге АСИ

Это подтверждение того, что мы правильно двигаемся. Этот рейтинг касается многих управленческих решений. Он у нас синхронизируется с показателями абсолютных цифр инвестиций. У нас и инвестиции реально в деньгах растут. Мы 2022 год закончили, впервые преодолев психологическую отметку в 500 млрд. У нас 512 млрд инвестиций пришло, идёт нарастание экономики. Напомню, что в 2018 году было что-то около 350 млрд рублей. Виден существенный прирост. Но считаю, что он недостаточен. Будем ставить задачу – триллион. Среди регионов очень конкурентная среда, все очень активно работают. У нас идёт борьба за ресурсы, за инвесторов, за инвестиции.

Радий Хабиров, глава РБ