Глава Башкирии прокомментировал четвёртое место в рейтинге АСИ

Башкирия заняла четвертое место в рейтинге инвестиционной привлекательности. Об этом стало известно во время ПМЭФ-2023. Данную позицию прокомментировал глава республики Радий Хабиров.
По его словам, всего за пять лет работы Башкирия поднялась в рейтинге с 16-го на 4-ую строчку. Этому, говорит Хабиров, способствуют меры поддержки, которые власти предоставляют бизнесу, чтобы ему было комфортно работать.
Руководитель республики в интервью журналистам отметил, что итоги рейтинга инвестпривлекательности регионов подтверждают правильность работы управленческой команды Башкортостана.
Руководитель республики напомнил, что в Башкортостане разработана и принята программа защиты и поощрения инвестиций, которая начнет действовать с 1 июля 2023 года.