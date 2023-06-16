Башкирия улучшила свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата

Впервые республика поднялась на четвертую строчку в списке. Результаты объявили сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.
Регион, который два года подряд был на пятом месте, смог перешагнуть очередной барьер. Как отметили участники на презентации, конкуренция между субъектами страны разгорелась нешуточная. В основе рейтинга – 60 показателей. Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, что по ряду из них Башкортостан смог достичь более высоких позиций. Например, по вводу регионального инвестиционного стандарта у Башкортостана третье место после Москвы и Нижегородской области.