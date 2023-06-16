Башкирия улучшила свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата

Регион, который два года подряд был на пятом месте, смог перешагнуть очередной барьер. Как отметили участники на презентации, конкуренция между субъектами страны разгорелась нешуточная. В основе рейтинга – 60 показателей. Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, что по ряду из них Башкортостан смог достичь более высоких позиций. Например, по вводу регионального инвестиционного стандарта у Башкортостана третье место после Москвы и Нижегородской области.