В ДНР прибыли журналисты из Башкирии

На Донбасс прибыли журналисты шести республиканских СМИ. Они встретились с бойцами и планируют осветить в своих изданиях быт и военные будни земляков, выполняющих задачи специальной военной операции.
Репортёры провели встречу с первым заместителем Премьер-министра Правительства Башкортостана Азатом Бадрановым, который в ноябре прошлого года добровольцем отправился в зону СВО. Через него журналисты передали подразделениям на передовой три квадрокоптера.
Помимо квадрокоптеров, журналисты привезли для бойцов свежие выпуски газет, а также письма земляков и школьников. В состав делегации СМИ вошли представители информационного агентства «Башинформ», журнала «Агидель», газеты «Кызыл тан» и радио «Юлдаш». Репортёров разделили на три группы, которые в сопровождении военнослужащих из Башкортостана в течение нескольких дней объедут новые регионы России и посетят расположения батальонов и мобилизованных из республики.