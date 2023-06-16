В ДНР прибыли журналисты из Башкирии

На Донбасс прибыли журналисты шести республиканских СМИ. Они встретились с бойцами и планируют осветить в своих изданиях быт и военные будни земляков, выполняющих задачи специальной военной операции.

Репортёры провели встречу с первым заместителем Премьер-министра Правительства Башкортостана Азатом Бадрановым, который в ноябре прошлого года добровольцем отправился в зону СВО. Через него журналисты передали подразделениям на передовой три квадрокоптера.

Мы привезли три квадрокоптера и к ним смартфоны. Мы хотим, чтобы ребята быстрее вернулись с победой. Вадут Исхаков, председатель Союза журналистов Республики Башкортостан

Действительно, квадрокоптеры необходимы для СВО, поскольку боевые действия сейчас высокотехнологичны. Это и боевая машина, и глаза и уши современной армии. Эти квадрокоптеры мы передадим в те подразделения, которые наиболее в них нуждаются. Азат Бадранов, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Помимо квадрокоптеров, журналисты привезли для бойцов свежие выпуски газет, а также письма земляков и школьников. В состав делегации СМИ вошли представители информационного агентства «Башинформ», журнала «Агидель», газеты «Кызыл тан» и радио «Юлдаш». Репортёров разделили на три группы, которые в сопровождении военнослужащих из Башкортостана в течение нескольких дней объедут новые регионы России и посетят расположения батальонов и мобилизованных из республики.

Приехали поддержать наших ребят, чтобы они знали, что республика переживает за всех. Фанис Гареев, заместитель главного редактора газеты «Кызыл тан»