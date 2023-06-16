Эксперты прокомментировали четвертое место Башкирии в рейтинге регионов по инвестклимату

Башкирия заняла четвертое место в рейтинге состояния инвестиционного климата. Результаты были оглашены на ПМЭФ-2023 сегодня, 15 июня. По словам главы республики Радия Хабирова, Башкирия улучшила свои показатели за пять лет, поднявшись с 16 на 4 место. Эксперты, опрошенные РБК, рассказали, как республике удалось добиться таких высоких результатов и что это значит для региона.
- В Башкирии выстроена одна из самых лучших систем работы по инвестиционному стандарту с точки зрения подключения муниципалитетов. Тех, кто не привлекает муниципальные образования, даже на экране лидеров нет. Башкирия будет в лидерах и на следующий год, когда при формировании рейтинга будет учитываться реализация регионального инвестиционного стандарта в субъектах страны, - рассказал РБК-Уфа глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
«Многим раньше казалось, что некоторые вещи звучат немножечко наивно, немножечко по-детски — вот бизнес-шерифы. Ан нет — мы видим, как в муниципалитетах растет обратная связь от предпринимателей в сторону еще более высокой оценки транспарентности обратной связи. Коллеги из Башкортостана региональный инвестстандарт внедрили на уровне лучших, поэтому все и получается», — рассказывает РБК-Уфа председатель «Деловой России», основатель группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик.
«Я лично был на инвесткомитете, который проводит каждую неделю Радий Хабиров, и видел, насколько он погружен в эту тему и считает ее важной. Где бы он ни был — в командировке или не в командировке — каждый четверг в штабе по связи проходит инвестиционный комитет. Там рассматривают инвестиционные проекты от 10 млн рублей, то есть огромное внимание уделяется инвестициям малого бизнеса», - делится впечатлениями с РБК-Уфа президент «Опоры России» Александр Калинин.
«Приведу пример Башкортостана, где с белорусским инвестором за девять месяцев с нуля построили завод по производству сельскохозяйственной техники. Инвестор сказал, что теперь намерен привести все проекты сюда», - говорит генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
«То, что даже в непростой экономической ситуации в условиях непрекращающегося внешнего давления Башкортостану удается не просто сохранять инвестиционную привлекательность, но и наращивать свой потенциал – серьезный сигнал для большинства инвесторов, как российских, так и иностранных», - считает депутат Государственной Думы от Башкортостана, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Наталья Орлова.
«Нельзя обойти вниманием, что Башкирия поднимается в рейтинге планомерно: два года подряд она занимала пятое место, в этом поднялась на четвертое. Это также является дополнительным положительным сигналом для инвесторов: резкие скачки, как правило, свидетельствуют о разовых мероприятиях и акциях, планомерность же говорит о стабильности и поступательности», - говорит директор института экономики, финансов и бизнеса Уфимского университета науки и технологий, доктор экономических наук Константин Гришин.
«В 2022 году объем инвестиций в экономику республики вырос на 5,9%, что выше среднероссийских темпов роста. Это говорит о том, что республике в значительной степени удается нивелировать эффект от западных санкций, не просто удерживать, а продолжать развивать экономику региона», - рассказывает заведующий лабораторией современных проблем региональной экономики Центрального аппарата Уфимского федерального исследовательского центра РАН, доктор экономических наук Ильдар Зулькарнай.