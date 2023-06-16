Эксперты прокомментировали четвертое место Башкирии в рейтинге регионов по инвестклимату

«Я лично был на инвесткомитете, который проводит каждую неделю Радий Хабиров, и видел, насколько он погружен в эту тему и считает ее важной. Где бы он ни был — в командировке или не в командировке — каждый четверг в штабе по связи проходит инвестиционный комитет. Там рассматривают инвестиционные проекты от 10 млн рублей, то есть огромное внимание уделяется инвестициям малого бизнеса», - делится впечатлениями с РБК-Уфа президент «Опоры России» Александр Калинин.