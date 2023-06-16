В Уфе простились с участником Великой Отечественной войны Кашшафом Самигуллиным

Уфа проводила в последний путь своего почётного гражданина Кашшафа Самигуллина. Прощание с участником Великой Отечественной войны, который недавно отметил своё столетие, состоялось сегодня утром. Во время церемонии детям Кашшафа Аглетдиновича передали орден Салавата Юлаева, которого ветеран удостоился при жизни, но получить лично не успел.

34 ведомственные и 42 государственные награды. Хотя эта по счёту уже 43-я. Орден Салавата Юлаева Кашшафу Самигуллину должны были вручить 12 июня, в День России и города Уфы. Но прийти на праздник в связи с плохим самочувствием он не смог. Награду передали сегодня сыну ветерана.

Очень хорошим отцом, всегда примером был для нас, воспитывал в духе патриотизма. Всегда говорил: «Чужого не берите, помогайте другим добрым словом или делом». Рустем Самигуллин, сын Кашшафа Самигуллина

Кашшаф Самигуллин родился 2 мая 1923-го в деревне Нижние Карамалы Ермекеевского района. В полтора года он потерял маму, в 11 лет остался круглым сиротой. Когда началась война, Кашшаф Аглетдинович, приписав себе год жизни, отправился добровольцем на фронт.

Мне запомнилось, как он рассказывал про битву подо Ржевом: «Я немцев кошу, а они все идут. Штабелями падают, а я кошу». Ильдар Идрисов, председатель первичного отделения организации «Боевое братство» Октябрьского района г. Уфы

В 1943 году при форсировании реки Вазуза недалеко от Ржева, одним из первых преодолев водную преграду и прикрывая пулеметным огнем остальных, Кашшаф Самигуллин был тяжело ранен. Долгих семь месяцев он провёл в госпиталях, получив инвалидность, был демобилизован. После войны, окончив школу милиции, отправился работать в НКВД, служил в отделе борьбы с бандитизмом. Завершил службу в звании полковника КГБ.

Для всех наших сотрудников это был легендарный человек. Олег Толстик, врио начальника Управления ФСБ по Республике Башкортостан

Почти всю жизнь он посвятил себя служению Родине. После выхода на пенсию Кашшаф Самигуллин активно включился в работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Практически до самых последних дней своей жизни проводил встречи со школьниками и студентами, участвовал в городских мероприятиях.

Очень был душевный, такой спокойный человек, всех притягивал к себе. Столько народу пришло с ним прощаться. Роза Миргасимова, дочь Кашшафа Самигуллина

Родители у нас были лучшие, 73 года прожили мама с папой. Флюра Захарова, дочь Кашшафа Самигуллина