В Уфе простились с участником Великой Отечественной войны Кашшафом Самигуллиным

Уфа проводила в последний путь своего почётного гражданина Кашшафа Самигуллина. Прощание с участником Великой Отечественной войны, который недавно отметил своё столетие, состоялось сегодня утром. Во время церемонии детям Кашшафа Аглетдиновича передали орден Салавата Юлаева, которого ветеран удостоился при жизни, но получить лично не успел.
34 ведомственные и 42 государственные награды. Хотя эта по счёту уже 43-я. Орден Салавата Юлаева Кашшафу Самигуллину должны были вручить 12 июня, в День России и города Уфы. Но прийти на праздник в связи с плохим самочувствием он не смог. Награду передали сегодня сыну ветерана.
Кашшаф Самигуллин родился 2 мая 1923-го в деревне Нижние Карамалы Ермекеевского района. В полтора года он потерял маму, в 11 лет остался круглым сиротой. Когда началась война, Кашшаф Аглетдинович, приписав себе год жизни, отправился добровольцем на фронт.
В 1943 году при форсировании реки Вазуза недалеко от Ржева, одним из первых преодолев водную преграду и прикрывая пулеметным огнем остальных, Кашшаф Самигуллин был тяжело ранен. Долгих семь месяцев он провёл в госпиталях, получив инвалидность, был демобилизован. После войны, окончив школу милиции, отправился работать в НКВД, служил в отделе борьбы с бандитизмом. Завершил службу в звании полковника КГБ.
Почти всю жизнь он посвятил себя служению Родине. После выхода на пенсию Кашшаф Самигуллин активно включился в работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Практически до самых последних дней своей жизни проводил встречи со школьниками и студентами, участвовал в городских мероприятиях.
Всегда была рядом и поддерживала во всём. С супругой Сазидой Самигуллиной они воспитали троих детей. Трудное детство, голод, ранения не давали надежды на долгую жизнь. Однако легендарный ветеран с достоинством прошёл путь длиною в 100 лет. Похоронили участника Великой Отечественной войны на малой родине, в Ермекеевском районе.