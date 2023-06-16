Радий Хабиров подвел предварительные итоги ПМЭФ-2023 для Башкирии

Башкирия улучшила свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Впервые республика поднялась на четвертую строчку в списке. Результаты объявили сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. Эксперты отметили регион по ряду показателей. Также в ходе третьего дня форума был подписан ряд соглашений. Глава Башкортостана подвел предварительные итоги участия республики на ПМЭФ-2023.

Одна из главных интриг форума – оценка состояния инвестклимата в регионах. Два года подряд Башкортостан удерживал пятую позицию. Но в этот раз регион сумел перешагнуть барьер и стать еще на один шаг ближе к лидерам списка.

Все инструменты и механизмы, которые мы планомерно внедряем, эффективно работают. Это дало свой результат – мы поднялись с пятого на четвёртое место, повысили свой рейтинг. Он коррелируется и с объёмом инвестиций в экономику, который у нас также растёт. В этом году он достиг 512 млрд рублей. Всё это – показатель того, что механизмы, которые мы до этого применяли, – адекватные. Тем не менее, борьба за ресурсы будет обостряться. Повысится конкуренция, инвесторы будут более внимательно выбирать площадки для своих проектов. В современных условиях для инвесторов важны гарантии безопасности их инвестиций. Поэтому мы объявили, что с 1 июля 2023 года в Башкортостане заработает новая Программа защиты и поощрения инвестиций. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Конкуренция между субъектами страны разгорелась нешуточная. Оценка велась по шести десяткам показателей. По ряду из них Башкортостан за год смог достичь более высоких позиций. К примеру, по индексу эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта республика заняла третье место после Москвы и Нижегородской области.

Башкортостан за девять месяцев с нуля построил завод по производству сельскохозяйственной техники для инвестора из Беларуси. Теперь эта компания планирует запустить в регионе ещё несколько проектов. Такого результата удалось достичь, потому что в Башкортостане есть эффективная команда, механизм единого окна, работает инвестиционный комитет под руководством главы республики. Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив

В Башкортостане оказывают большое внимание малому бизнесу, неудивительно, что регион в инвестиционных рейтингах входит в топы по замерам и АСИ, и бизнес-объединений. У нас мощное отделение «Опоры России» именно в Башкортостане. Александр Калинин, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

Все основные соглашения были подписаны накануне. В третий день форума башкирская делегация активно принимала участие в дискуссионных площадках. На одной из них Радий Хабиров рассказал о развитии в Башкортостане киберфизической среды. Поделился глава региона и опытом по развитию туризма на одной из тематических секций.

В Башкортостане очень развитая сеть автомобильных дорог, поэтому система придорожного сервиса для нас имеет большое значение. Программа поддержки и развития этого направления предусматривает выделение в особом порядке земельных участков без торгов. Второе, что привлекает инвесторов, – возмещение затрат на создание инженерной и транспортной инфраструктуры до 30 млн рублей. Это значимое подспорье для бизнеса, потому что средняя стоимость объектов придорожного сервиса варьируется от 100 до 200 млн рублей. У нас уже довольно большой пул инвестпроектов с общим объёмом вложений порядка 13 млрд рублей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан – динамично развивающийся регион. А павильон республики – один из лучших на форуме. Такую оценку во время посещения башкирского стенда сделал вице-премьер правительства страны Андрей Белоусов. Высокую оценку работы республиканских властей дали также полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров и глава КПРФ Геннадий Зюганов. Ну а министр спорта России Олег Матыцин вместе с главой региона прямо отсюда в режиме телемоста запустили строительство в республике сразу четырех физкультурно-оздоровительных комплексов.

В Башкортостане уделяют большое внимание развитию спорта и вовлечению жителей региона в занятия физической культурой. Уверен, что новые объекты, построенные в рамках проекта «Бизнес-спринт», станут домом для многих физкультурников и площадкой раскрытия спортивных талантов. Пусть для всех жителей республики спорт станет нормой жизни. Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации

В Нефтекамске построят спортцентр «Амфибия» с бассейном. В Уфе – спорткомплекс «Мед» и два ФОКа. Башкортостан получил федеральную субсидию в общей сумме на 748 млн рублей. Еще почти полмиллиарда составят внебюджетные инвестиции.

Мы ещё подводим окончательные итоги. Потому что часть соглашений подписывал я, часть – наши министерства и ведомства. Думаю, что до 100 млрд рублей мы дотянем. Я очень доволен. На самом деле результат – не только в объёме инвестиций. Важно, что мы презентовали нашу республику. Поднялись в Нацрейтинге состояния инвестклимата – это важный индикатор. Провели очень много полезных для нашей республики встреч. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ключевым событием дня стало традиционное выступление на форуме Владимира Путина. Президент в своей речи много говорил о поддержке бизнеса и о курсе на открытость экономики для надежных партнеров. А также рассказал о необходимости развивать частные инициативы. По словам Путина, самым трудным для экономики стал второй квартал прошлого года. Теперь же обороты и силу набирают позитивные макроэкономические тенденции.