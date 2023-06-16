В Башкирии пройдет II Международный фестиваль «Башкорт аты»

Также планируют насыщенную спортивную и культурно-массовую программу. «Ылак», «Тай-тулак», пешая и конная стрельбы из лука – зрители смогут насладиться состязаниями по национальным видам спорта, в которых примут участие гости из ближнего зарубежья. Напомним, первый международный фестиваль «Башкорт аты» состоялся в Баймакском районе 29-30 июля 2022 года по указу Главы Башкортостана Радия Хабирова.