В Белорецке благоустраивают дворовую территорию по программе «Башкирские дворики»

В Белорецке благоустраивают дворовую территорию по ул. Крупской в рамках республиканской программы «Башкирские дворики». В этот комплекс входит шесть многоквартирных домов. Выполнили почти половину работ.

В данный момент укладывают тротуары вблизи многоэтажек, на подходах к подъездам, устанавливают бордюры. Проект получился масштабный и для жителей очень долгожданный. Планируют завершить работы до конца августа.

Программа «Башкирские дворики» стартовала в 2019 году по инициативе Главы Башкортостана и сразу же показала свою эффективность и востребованность. Она предполагает обустройство тех дворов, где годами ничего не происходило. Финансирование программы проходит следующим образом: 94% средств идёт из бюджета Башкортостана, 5% – муниципалитета и только 1% – из средств собственников МКД. На собрании жители сами выбирают дизайн-проект будущего двора. Далее формируют техзадание, и финальный проект выносится на обсуждение граждан, после чего начинается основная работа.