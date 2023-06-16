В парке Нефтехимиков в Уфе прошла зарядка под руководством именитых спортсменов

Дети на открытом воздухе собираются, они общаются. И ты, и я можем с ними контактировать. Это на самом деле очень круто, потому что детям все равно нужно выходить в люди, чтобы у них проходила социализация, чтобы они контактировали с людьми, чтобы они не чувствовали, что они какой-то отдельный класс общества. Поэтому в этом плане это очень круто.

Рустам Набиев, член Общественной палаты Российской Федерации, блогер, спортсмен