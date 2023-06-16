В парке Нефтехимиков в Уфе прошла зарядка под руководством именитых спортсменов

В Международный день детей, 1 июня, стартовал марафон «Сила России». На мероприятии проводятся групповые занятия, мастер-классы, а также массовые зарядки с чемпионами.

Участие в них принимают и люди с ограниченными возможностями здоровья. Так, сегодня собралось более 30 ребят. Олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина дала старт мероприятию и провела первую часть зарядки.

Я считаю, что это замечательное мероприятие позволяет проводить именно такие веселые зарядки для детей в общем доступе. И да, наши зарядки адаптированы и под детишек с ограниченными возможностями здоровья.

Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию

Во второй части массовой зарядки участие принял Рустам Набиев. Ребятам было интересно узнать о судьбе Рустама и его достижениях. Он поделился историями из жизни, рассказал о восхождениях на горы. Затем раздал автографы и сфотографировался со всеми желающими.

Дети на открытом воздухе собираются, они общаются. И ты, и я можем с ними контактировать. Это на самом деле очень круто, потому что детям все равно нужно выходить в люди, чтобы у них проходила социализация, чтобы они контактировали с людьми, чтобы они не чувствовали, что они какой-то отдельный класс общества. Поэтому в этом плане это очень круто.

Рустам Набиев, член Общественной палаты Российской Федерации, блогер, спортсмен
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