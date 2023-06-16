В парке Нефтехимиков в Уфе прошла зарядка под руководством именитых спортсменов

В
Международный день детей, 1 июня, стартовал марафон «Сила России». На
мероприятии проводятся групповые занятия, мастер-классы, а также массовые
зарядки с чемпионами.
Участие
в них принимают и люди с ограниченными возможностями здоровья. Так, сегодня
собралось более 30 ребят. Олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина
Загидуллина дала старт мероприятию и провела первую часть зарядки.
Я считаю, что это
замечательное мероприятие позволяет проводить именно такие веселые зарядки для
детей в общем доступе. И да, наши зарядки адаптированы и под детишек с ограниченными
возможностями здоровья.Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию
Во
второй части массовой зарядки участие принял Рустам Набиев. Ребятам было
интересно узнать о судьбе Рустама и его достижениях. Он поделился историями из
жизни, рассказал о восхождениях на горы. Затем раздал автографы и
сфотографировался со всеми желающими.
Дети на открытом
воздухе собираются, они общаются. И ты, и я можем с ними контактировать. Это на
самом деле очень круто, потому что детям все равно нужно выходить в люди, чтобы
у них проходила социализация, чтобы они контактировали с людьми, чтобы они не
чувствовали, что они какой-то отдельный класс общества. Поэтому в этом плане
это очень круто.Рустам Набиев, член Общественной палаты Российской Федерации, блогер, спортсмен