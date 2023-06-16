Бекхан Исраилов из Башкирии успешно выступил на первенстве России по боксу среди юниоров

Боксёр из Башкортостана Бекхан Исраилов успешно выступил на первенстве России по боксу среди юниоров до 22 лет, который проходил в Серпухове. В весовой категории свыше 92 килограммов в финале он уступил сопернику из Москвы Сергею Манжуеву. Всего в турнире Бекхан провёл три боя. Для молодого спортсмена из республики серебро на Первенстве России – лучший результат в карьере.

Чуть поменять по ходу боя стиль бокса, так сказать, на одном зациклился и начал слишком поздно включаться, первый раунд пропустил, 2-3 раунд начал разгоняться, и чуть-чуть не хватило.

Бекхан Исраилов, серебряный призёр первенства России по боксу среди юниоров

Бекхан учится в аграрном университете. В этом году копилка спортсмена уже пополнилась бронзовыми медалями всероссийских соревнований по боксу среди студентов памяти Киселёва и чемпионата ПФО в составе сборной Башкортостана. Сейчас Исраилов начнёт готовиться к предстоящему чемпионату России, который пройдёт в августе в Хабаровске.

Бекхан – наша тяжелая надежда, в супертяжелом весе выступает, уже давно вызывает наше пристальное внимание. Считаю его одним из перспективнейших боксеров республики, ожидала, что нам этом первенстве он должен войти в сборную.

Мария Карабанова, старший тренер сборной Башкортостана по боксу
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