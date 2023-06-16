Бекхан Исраилов из Башкирии успешно выступил на первенстве России по боксу среди юниоров

Боксёр из Башкортостана Бекхан Исраилов успешно выступил на первенстве России по боксу среди юниоров до 22 лет, который проходил в Серпухове. В весовой категории свыше 92 килограммов в финале он уступил сопернику из Москвы Сергею Манжуеву. Всего в турнире Бекхан провёл три боя. Для молодого спортсмена из республики серебро на Первенстве России – лучший результат в карьере.