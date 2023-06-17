В Башкирии из-за возвращения холодных воздушных масс будет снижаться температура

В Башкирии ожидается похолодание. Температура воздуха будет постепенно снижаться из-за возращения в республику холодных масс. Об их вторжении рассказали синоптики Башгидрометцентра.

Фото №1 - В Башкирии из-за возвращения холодных воздушных масс будет снижаться температура

По их данным, в ближайшие дни в республике ожидается преимущественно сухая и ветреная погода.

Сегодня, 17 июня, местами прогнозируется небольшой дождь, днем с грозой. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +11,+16°, по северу до +5°, днем +22,+27°.

пресс-служба Башгидрометцентра

В воскресенье, 18 июня, без существенных осадков, по югу республики кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5,+10°, по югу до +15°, днем +16,+21.

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