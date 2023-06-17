В Башкирии из-за возвращения холодных воздушных масс будет снижаться температура

В воскресенье, 18 июня, без существенных осадков, по югу республики кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5,+10°, по югу до +15°, днем +16,+21.