Радий Хабиров рассказал о работе делегации Башкортостана на ПМЭФ-2023

Это та часть работы по продвижению республики, потому что на форумах есть возможность рассказать об инвестиционном потенциале республики. Здесь собирается все экономическое руководство, все органы государственной власти, поэтому на полях проводятся много встреч и предварительных договоренностей о сотрудничестве.

Радий Хабиров, Глава Башкортостана