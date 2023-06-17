Радий Хабиров рассказал о работе делегации Башкортостана на ПМЭФ-2023

По завершению международного экономического форума в Петербурге Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал об успехах региона на важнейшем мероприятии России.
Ежегодно для Башкортостана ПМЭФ - возможность подписать десятки важнейших соглашений, провести важные встречи с коллегами из федеральных министерств и ведомств.
Это та часть работы по продвижению республики, потому что на форумах есть возможность рассказать об инвестиционном потенциале республики. Здесь собирается все экономическое руководство, все органы государственной власти, поэтому на полях проводятся много встреч и предварительных договоренностей о сотрудничестве. Радий Хабиров, Глава Башкортостана
В этом году Башкортостан впервые занял четвертое место в рейтинге инвестиционной привлекательности. По словам Радия Хабирова, это говорит о том, что республика движется в правильном направлении.
Рейтинг является индикатором правильности или неправильности наших действий. Вкупе со всеми цифрами это говорит о том, что все механизмы, которые мы реализуем в рамках привлечения инвестиций - они эффективны.Радий Хабиров, Глава Башкортостана