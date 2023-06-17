ПМЭФ-2023: каким стал заключительный день форума для Башкирии

Ориентир на Африку и ОАЭ. На Петербургском международном экономическом форуме власти Башкортостана рассказали о проработке новых направлений для сотрудничества. Сегодня состоялся заключительный день ПМЭФ.
Минимум деловой программы. Финальный день организаторы назвали молодежным. На форуме было много тематических секций, гости также знакомились с экспозициями. Башкирский стенд в очередной раз был в тренде. Всем хотелось узнать больше о новой игре.
На форуме также были и представители молодежных движений Башкортостана, которые презентовали свои проекты.
Название республики не первый год звучит на многих площадках форума. На одной из них уфимского врача Файрузу Латыпову наградили за победу в конкурсе «Женщины и здоровое общество». Она представила свой проект по абилитации детей. Диплом вручали министр здравоохранения Михаил Мурашко и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Результат участия в форуме – не только в объёме инвестиций. Важно, что власти презентуют республику и для иностранных партнеров. Рядом со стендом Башкортостана все эти дни работала площадка Арабских Эмиратов. И чиновники уже начали налаживать контакты в этом направлении.
Федеральный эксперты к слову отмечают, что Башкортостан в плане выхода на иностранные рынки во многом является показательным регионом.
Не первый год подряд на территории экспоцентра работал ресторан «Башкортостан». Гостей завлекали живой этнической музыкой, а также лучшими блюдами национальной кухни. Наплыв посетителей не прекращался. Лишь в последний день работники смогли, что называется, немного выдохнуть.
Огромное количество встреч, мероприятий, презентаций и подписаний. Как отметило руководство республики, все прошло без единого сбоя. Радий Хабиров поблагодарил команду республики за работу и поставил отличную оценку проведенному мероприятию.