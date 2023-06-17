ПМЭФ-2023: каким стал заключительный день форума для Башкирии

Ориентир на Африку и ОАЭ. На Петербургском международном экономическом форуме власти Башкортостана рассказали о проработке новых направлений для сотрудничества. Сегодня состоялся заключительный день ПМЭФ.

Минимум деловой программы. Финальный день организаторы назвали молодежным. На форуме было много тематических секций, гости также знакомились с экспозициями. Башкирский стенд в очередной раз был в тренде. Всем хотелось узнать больше о новой игре.

На форуме также были и представители молодежных движений Башкортостана, которые презентовали свои проекты.

Мы уже третий год, презентуем проект «Образ будущего». Этот проект знакомит детей с промышленностью России. Айгюль Шадрина, генеральный директор компании «Образ будущего»

Мы занимаемся тем, что разрабатываем образовательные продукты, которые помогают подросткам понимать сложные технические процессы. Глус Сабитов, руководитель направления «Социальные и грантовые проекты»

Сегодня получили много контрактов. Надеемся, что будем сотрудничать в дальнейшем. Гульюзум Тимербулатова, руководитель направления корпоративной спецпрограммы компании «Образ будущего»

Название республики не первый год звучит на многих площадках форума. На одной из них уфимского врача Файрузу Латыпову наградили за победу в конкурсе «Женщины и здоровое общество». Она представила свой проект по абилитации детей. Диплом вручали министр здравоохранения Михаил Мурашко и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Результат участия в форуме – не только в объёме инвестиций. Важно, что власти презентуют республику и для иностранных партнеров. Рядом со стендом Башкортостана все эти дни работала площадка Арабских Эмиратов. И чиновники уже начали налаживать контакты в этом направлении.

Нашей республике повезло, что стенд находится рядом со стендом ОАЭ. То направление, которое мы еще не проработали, но переговоры здесь проводили. Тут есть где поработать. Это и нефтехимия, и беспилотники. Александр Шельдяев, заместитель Премьер-министра Правительства - министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

Федеральный эксперты к слову отмечают, что Башкортостан в плане выхода на иностранные рынки во многом является показательным регионом.

Когда вся вертикаль имеет экспорт в фокусе приоритетов, тогда работа получается слаженной и эффективной. Я всегда привожу в пример Башкортостан. Все наши пилоты, которые мы придумываем, чтобы совершенствовать меры поддержки экспорта на федеральном и региональных уровнях, в первую очередь оттачиваем с Башкортостаном. Вероника Никишина, генеральный директор Российского экспортного центра

Не первый год подряд на территории экспоцентра работал ресторан «Башкортостан». Гостей завлекали живой этнической музыкой, а также лучшими блюдами национальной кухни. Наплыв посетителей не прекращался. Лишь в последний день работники смогли, что называется, немного выдохнуть.

Ресторан посетило достаточное количество знаменитостей и медийных личностей. Мария Иващенко, хостес