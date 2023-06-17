В Уфе после двухнедельного отпуска проводили бойцов СВО

Сегодня на площади перед «Уфа-Ареной» провожали группу бойцов. В зоне проведения спецоперации они находились почти девять месяцев.
Многие из них стояли на страже на берегу Днепра, рыли блиндажи, участвовали в возведении оборонительных укреплений. Отпуск ждали с нетерпением. Во время двухнедельной передышки постарались сделать важные дела. И теперь отдохнувшие военнослужащие возвращаются на передовую.
Проводить ребят пришли государственные и общественные деятели, родные и близкие. Башкортостан оказывает постоянную помощь тем, кто находится на передовой, заботится и о семьях воинов.