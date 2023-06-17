В Уфе после двухнедельного отпуска проводили бойцов СВО

Сегодня на площади перед «Уфа-Ареной» провожали группу бойцов. В зоне проведения спецоперации они находились почти девять месяцев.

Многие из них стояли на страже на берегу Днепра, рыли блиндажи, участвовали в возведении оборонительных укреплений. Отпуск ждали с нетерпением. Во время двухнедельной передышки постарались сделать важные дела. И теперь отдохнувшие военнослужащие возвращаются на передовую.

Тяжело Уфу оставлять. Но долг зовет, Родина зовет. Позывной «Панда»

Уезжать сложновато, но там товарищи тоже, как близкие друзья, как братья. Позывной «Итачи»

Проводить ребят пришли государственные и общественные деятели, родные и близкие. Башкортостан оказывает постоянную помощь тем, кто находится на передовой, заботится и о семьях воинов.