В Башкирии прошел праздник «Игры на реке Уршак»

Забить гол верхом на коне или попасть в яблочко из традиционного лука. Сегодня в Аургазинском районе прошел республиканский праздник «Игры на реке Уршак». Мероприятие включено в перечень брендовых событий Башкортостана.

Первым Владимир Васильев пришел и во время недавнего сабантуя в Красноусольском районе. Сегодня он вновь на коне. Правда, победу в этот раз одержать не удалось. Но на пьедестал наездник всё же поднимется благодаря усердию его верного друга. Мерина по кличке Абдулла Владимир специально вырастил для скачек.

Чистокровные, полукровки и местные. Забеги проводились в трёх категориях. Скачки традиционно вызвали большой интерес у гостей праздника. Кто-то даже принёс с собой бинокль.

Именно возродить и развивать забытые обряды и народные традиции. Такую цель преследует республиканский праздник «Игры на реке Уршак». Культурный проект включен в перечень брендовых мероприятий Башкортостана. Помимо скачек, зрители увидели конно-спортивную игру Ылак, в которую башкиры играли еще несколько столетий назад.

Две команды, в каждой по пять наездников. Задача овладеть тушой козы и доставить ее до своеобразных ворот соперника. На современном языке – забить гол.

Вместо казана, куда должна забрасываться добыча, покрышки от трактора. Тушу в этом случае заменяет чучело, вес и габариты которого как у настоящего животного. Ылак – это национальная игра кочевников Средней Азии, известная со времён Чингисхана. Её называют ещё конным футболом.

Игры на Уршаке проходили рядом с селом Турумбетово Аургазинского района. Программу праздника насытили еще двумя событиями. Здесь состоялись состязания по национальной борьбе куреш, где главным призом значилась лошадь башкирской породы и республиканский турнир по стрельбе из традиционного лука.