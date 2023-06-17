В Башкирии за последние сутки госавтоинспекторы задержали 60 нетрезвых водителей

В выходные в регионе проходят традиционные рейды. Как на оживленных улицах и трассах, так и на сельских дорогах. Среди пойманных водителей есть злостные нарушители. Им может грозить реальный срок.

Теперь этим займутся уже сотрудники ГИБДД. Машину отправят на штрафстоянку, а вот водителя будут ждать в суде. Ему светит уголовное дело. Права он держал в руках в последний раз в 2007. Лишили за пьяную езду. Вот и сейчас концентрацию спирта алктотестер определил куда выше того количества, о котором заверяет водитель. А вот в профессии он не так постоянен, как в утверждении о выпитом.

Честный человек свой стаж вождения, о котором заявляет, нарабатывал, видимо, вне закона. Иначе как ещё это сделать, если прав 36-летний уфимец лишился ещё в 20 лет. За этот год автоинспекторам он попадается уже во второй раз. Некоторые комментарии наводят на мысль, что намеренно.