Медсестра из Башкирии рассказала об особенностях своей работы

Заслуженный медицинский работник Башкортостана 54 года отдала благому делу. Альфира Латыпова начинала простой санитаркой 8-й больницы Уфы. Работу в больнице она совмещала с учебой в медучилище.
Опытный наставник, отзывчивая сестра милосердия помогла тысячам людей выздороветь и встать на ноги. В 8-й больнице она трудилась медсестрой более 40 лет. После выхода на пенсию специалиста пригласили в дневной стационар 21-й больницы. Там более десяти лет исполняла обязанности старшей медсестры.
Последние пять лет она – на страже здоровья молодежи, следит за самочувствием спортсменов-пловцов.