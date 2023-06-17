Медсестра из Башкирии рассказала об особенностях своей работы

Опытный наставник, отзывчивая сестра милосердия помогла тысячам людей выздороветь и встать на ноги. В 8-й больнице она трудилась медсестрой более 40 лет. После выхода на пенсию специалиста пригласили в дневной стационар 21-й больницы. Там более десяти лет исполняла обязанности старшей медсестры.