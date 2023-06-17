Футболистки «Уфы» выбывают из борьбы за Кубок России

Сегодня в столице республики в матче 1/16 финала встретились хозяйки поля и женский футбольный клуб «Рубин». Соперницы выступают в Суперлиге, уфимки проводят сезон в Первой лиге.
В стартовом отрезке игры гости сумели забить только один мяч. Зато после перерыва футболистки «Рубина» не оставили шансов спортсменкам из Уфы, еще пять раз поразив ворота башкирской команды. Итог встречи – 6:0 и казанский клуб проходит в 1/8 Кубка страны.
А ЖФК «Уфа» продолжает подготовку к первому матчу в новом сезоне. Он начнется для команды 20 июня игрой против челябинского коллектива.