Футболистки «Уфы» выбывают из борьбы за Кубок России

Сегодня в столице республики в матче 1/16 финала встретились хозяйки поля и женский футбольный клуб «Рубин». Соперницы выступают в Суперлиге, уфимки проводят сезон в Первой лиге.

В стартовом отрезке игры гости сумели забить только один мяч. Зато после перерыва футболистки «Рубина» не оставили шансов спортсменкам из Уфы, еще пять раз поразив ворота башкирской команды. Итог встречи – 6:0 и казанский клуб проходит в 1/8 Кубка страны.

А ЖФК «Уфа» продолжает подготовку к первому матчу в новом сезоне. Он начнется для команды 20 июня игрой против челябинского коллектива.

Игра нелегко складывалась. Было создано много моментов, но реализация должна быть лучше. Моменты создавали, потому что соперник позволял это делать. Илья Ульянин, старший тренер ЖФК «Рубин» /Казань/