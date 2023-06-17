Паралимпиец Ирек Зарипов вернулся в большой спорт

Сложно было возвращаться. Но я постепенно стал возвращаться. Сначала я в январе пересмотрел свое питание, я начал просто "гонять" вес, как говорится. Но я еще не планировал ехать на чемпионат России в Ижевск и учувствовать как член сборной команды Республики Башкортостан. Представлять и себя, и республику на этих соревнованиях.

Ирек Зарипов, многократный паралимпийский чемпион, депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан