Паралимпиец Ирек Зарипов вернулся в большой спорт

Триумфальное возвращение. Спустя девять лет многократный паралимпийский чемпион вновь покоряет спортивные вершины. После Зимних игр в Сочи Ирек Зарипов завершил свою карьеру.

Он принимал участие в Паралимпийских играх в 2010 и 2014 годах в лыжных гонках и в биатлоне. Тогда Ирек Зарипов завоевал четыре золотые и две серебряные медали. Помимо этого, он активно занимался плаванием и тяжелой атлетикой. С апреля этого года Зарипов возобновил свои тренировки в велоспорте. После двух месяцев подготовки спортсмен принял участие в чемпионате России в Ижевске.

Сложно было возвращаться. Но я постепенно стал возвращаться. Сначала я в январе пересмотрел свое питание, я начал просто "гонять" вес, как говорится. Но я еще не планировал ехать на чемпионат России в Ижевск и учувствовать как член сборной команды Республики Башкортостан. Представлять и себя, и республику на этих соревнованиях.

Ирек Зарипов, многократный паралимпийский чемпион, депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан

Соревнования по велоспорту прошли в рамках Летних игр Паралимпийцев -2023. Участие в них приняли более 50 спортсменов из 15 регионов страны. Ирек Зарипов на своем велосипеде-хендбайке в первый день преодолел 22 километра, а во второй – 64. Спортсмену не хватило 1,5 минуты до серебряной награды. По итогам Зарипов стал третьем, завоевав две бронзы.

Результатом доволен, но есть еще над чем работать. Больше это, конечно, как хобби у меня. Но почему бы и нет.

Ирек Зарипов, многократный паралимпийский чемпион, депутат Государственного Собрания Курултая Республики Башкортостан
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