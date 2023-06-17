Паралимпиец Ирек Зарипов вернулся в большой спорт

Триумфальное возвращение. Спустя девять лет многократный паралимпийский чемпион вновь покоряет спортивные вершины. После Зимних игр в Сочи Ирек Зарипов завершил свою карьеру.
Он принимал участие в Паралимпийских играх в 2010 и 2014 годах в лыжных гонках и в биатлоне. Тогда Ирек Зарипов завоевал четыре золотые и две серебряные медали. Помимо этого, он активно занимался плаванием и тяжелой атлетикой. С апреля этого года Зарипов возобновил свои тренировки в велоспорте. После двух месяцев подготовки спортсмен принял участие в чемпионате России в Ижевске.
Соревнования по велоспорту прошли в рамках Летних игр Паралимпийцев -2023. Участие в них приняли более 50 спортсменов из 15 регионов страны. Ирек Зарипов на своем велосипеде-хендбайке в первый день преодолел 22 километра, а во второй – 64. Спортсмену не хватило 1,5 минуты до серебряной награды. По итогам Зарипов стал третьем, завоевав две бронзы.