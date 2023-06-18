В Башкирии День медицинского работника торжественно отпразднуют 23 июня

- Важность вашей работы невозможно переоценить, и мы очень гордимся тем, что вы являетесь нашими медицинскими работниками, - отметил Максим Забелин. - От всего сердца желаю вам долголетия, успехов в работе и много улыбок на лицах ваших пациентов.