В Башкирии День медицинского работника торжественно отпразднуют 23 июня

18 июня в Башкирии, как и во всей России отмечается День медицинского работника. С профессиональным праздников всех врачей и медработников поздравил руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин.
В прошлом чиновник был министром здравоохранения. Максим Забелин поблагодарил всех работников медицины за самоотверженный труд и сообщил, что празднование Дня медицинского работника состоится 23 июня.
- Важность вашей работы невозможно переоценить, и мы очень гордимся тем, что вы являетесь нашими медицинскими работниками, - отметил Максим Забелин. - От всего сердца желаю вам долголетия, успехов в работе и много улыбок на лицах ваших пациентов.