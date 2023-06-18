ПМЭФ-2023: итоги для Башкортостана

Новые авианаправления за рубеж, ряд проектов в сельском хозяйстве и производство беспилотников, а также ориентиры на Африку и ОАЭ. Об этом и не только почти всю неделю говорили на Петербургском экономическом форуме. Башкортостан традиционно презентовал ряд проектов, а также заключил десятки соглашений. Под многим из них подписи ставил Радий Хабиров, он возглавил башкирскую делегацию. Все четыре дня на мероприятии работала съемочная группа БСТ.
Атмосфера доверия, пожалуй, главный залог успеха форума. Даже те, кто едва знаком, радостно пожимают друг другу руки. Ну а у кого-то уже есть совместно наработанный багаж проектов, которые здесь получают мощный импульс для реализации.
Сразу несколько соглашений связаны с проектами в сельском хозяйстве. Так, например, два крупных инвестора построят животноводческие комплексы в Иглинском и Краснокамском районах. А вот группа «Черкизово», которой уже принадлежит основная часть птицеводческих хозяйств республики, намерена провести модернизацию фабрик на 4 млрд рублей.
Из представленных на форуме от республики одним из самых капиталоемких стал инвестпроект компании «ЭКО-культура». Его стоимость – около 10 млрд рублей. Федеральный агропроизводитель намерен построить в Башкортостане тепличный комплекс по выращиванию овощей площадью 20 га. Уже через месяц инвесторы приедут в регион, чтобы выбрать земельный участок.
В отличие о предыдущего форума, в этот большинство обсуждений проводились в переговорной башкирского стенда. Делегации выстраивались одна за другой, попутно отмечая эффектность представленной экспозиции. Высокую оценку достижениям республики дал и первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов.
Любая выставка Башкортостана не обходится без меда. Это, можно сказать, дань традициям. Но все же сами власти ломают стереотипы, что Башкортостан только про пчел, мед или, например, нефть. Это еще и высокие технологии, например, беспилотники, виртуальная реальность, мощная промышленность. Все это также становится неотъемлемой частью республики.
Настоящий фурор вызвала презентованная на павильоне киберфизическая платформа «Берлога». Проект предполагает создание полезных видеоигр, через которые дети смогут в понятной форме изучать основы программирования. Прокачав навыки в виртуальном мире, юные геймеры смогут продолжить обучение в кружках, которые создадут в Башкортостане как пилотном регионе.
В числе пионеров республика и по части развития беспилотной авиации. Первый российский сертифицированный дрон вертолётного типа БАС-200 сейчас серийно выпускают на Кумертауском авиазаводе. А под Уфой намерены наладить сборку квадрокоптеров. Ряд проектов в этом направлении будут реализовывать совместно с Москвой.
Башкирскую переговорную посетил и глава ДНР Денис Пушилин. Был подписан документ о развитии промышленного сектора, взаимодействия в сфере импортозамещения, а также создание межрегионального промышленного кластера.
Власти презентуют республику и для иностранных партнеров. Рядом со стендом республики все эти дни работала площадка Арабских Эмиратов. И чиновники уже начали налаживать контакты в этом направлении.
Федеральный эксперты к слову отмечают, что Башкортостан в плане выхода на иностранные рынки во многом является показательным регионом.
Ну а для лучшего взаимодействия между странами открывают новые авианаправления. В ходе переговоров компания «Азимут» рассказала о планах запустить прямые рейсы из Уфы в Кемерово, Тель-Авив, а также в Тбилиси.
Темы, которые обсуждают на ПМЭФ, касаются не только экономики. На одной из площадок республика подписала трёхстороннего соглашения о проведении в Уфе Летних игр сурдлимпийцев. Ну а министр спорта России Олег Матыцин в режиме телемоста запустил строительство в республике сразу четырех физкультурно-оздоровительных комплексов: один – в Нефтекамске, еще три – в Уфе.
Ещё год назад настроения в предпринимательских кругах были весьма настороженными. Об этом уже в ходе планарной сессии рассказал Владимир Путин. Теперь же обороты и силу набирают позитивные макроэкономические тенденции. В таких условиях принципиально важно было дать бизнесу точку опоры, укрепить доверие к проводимой политике. И Башкортостан успешно выполняет эту работу.
Об улучшении делового климата говорят и цифры. Общая сумма подписанных соглашений может достичь 100 млрд рублей, что почти вдвое больше в сравнении с 2022 годом. Самое главное, что за каждым представленным проектом – создаваемые рабочие места, а также социально-экономическое развитие региона.