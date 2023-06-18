ПМЭФ-2023: итоги для Башкортостана

Новые авианаправления за рубеж, ряд проектов в сельском хозяйстве и производство беспилотников, а также ориентиры на Африку и ОАЭ. Об этом и не только почти всю неделю говорили на Петербургском экономическом форуме. Башкортостан традиционно презентовал ряд проектов, а также заключил десятки соглашений. Под многим из них подписи ставил Радий Хабиров, он возглавил башкирскую делегацию. Все четыре дня на мероприятии работала съемочная группа БСТ.

Атмосфера доверия, пожалуй, главный залог успеха форума. Даже те, кто едва знаком, радостно пожимают друг другу руки. Ну а у кого-то уже есть совместно наработанный багаж проектов, которые здесь получают мощный импульс для реализации.

Сразу несколько соглашений связаны с проектами в сельском хозяйстве. Так, например, два крупных инвестора построят животноводческие комплексы в Иглинском и Краснокамском районах. А вот группа «Черкизово», которой уже принадлежит основная часть птицеводческих хозяйств республики, намерена провести модернизацию фабрик на 4 млрд рублей.

Из представленных на форуме от республики одним из самых капиталоемких стал инвестпроект компании «ЭКО-культура». Его стоимость – около 10 млрд рублей. Федеральный агропроизводитель намерен построить в Башкортостане тепличный комплекс по выращиванию овощей площадью 20 га. Уже через месяц инвесторы приедут в регион, чтобы выбрать земельный участок.

Башкортостан мы рассматриваем давно, уже на протяжении года думали над реализацией проекта. Нам очень интересна локация, потому что там есть рабочие места, рынок достаточно свободный. «ЭКО-культура» в реализации проекта. Власти активно участие в поиске земельного участка, также пытаются нам помочь с подходящей инфраструктурой. Мария Бочарова, президент агропромышленного холдинга «ЭКО-культура»

В отличие о предыдущего форума, в этот большинство обсуждений проводились в переговорной башкирского стенда. Делегации выстраивались одна за другой, попутно отмечая эффектность представленной экспозиции. Высокую оценку достижениям республики дал и первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов.

Павильон республики – один из лучших на форуме, вполне заслуженно отражает ваши успехи. За последние годы благодаря эффективной управленческой команде и трудолюбивым жителям в регионе многого достигли. Андрей Белоусов, первый заместитель премьер-министра правительства России

Любая выставка Башкортостана не обходится без меда. Это, можно сказать, дань традициям. Но все же сами власти ломают стереотипы, что Башкортостан только про пчел, мед или, например, нефть. Это еще и высокие технологии, например, беспилотники, виртуальная реальность, мощная промышленность. Все это также становится неотъемлемой частью республики.

Настоящий фурор вызвала презентованная на павильоне киберфизическая платформа «Берлога». Проект предполагает создание полезных видеоигр, через которые дети смогут в понятной форме изучать основы программирования. Прокачав навыки в виртуальном мире, юные геймеры смогут продолжить обучение в кружках, которые создадут в Башкортостане как пилотном регионе.

Все проекты, которые представляет АСИ, обсуждаются с главами субъектов. Активно Башкортостан какие-то вещи и проекты начинает реализовывать у себя. Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив

В числе пионеров республика и по части развития беспилотной авиации. Первый российский сертифицированный дрон вертолётного типа БАС-200 сейчас серийно выпускают на Кумертауском авиазаводе. А под Уфой намерены наладить сборку квадрокоптеров. Ряд проектов в этом направлении будут реализовывать совместно с Москвой.

Очень заинтересованы чиновники, чтобы создавать такую систему. Бизнес всегда идет туда, где есть спрос и интерес. Олег Бадера, председатель совета директоров ГК ««Вессолинк»

Башкирскую переговорную посетил и глава ДНР Денис Пушилин. Был подписан документ о развитии промышленного сектора, взаимодействия в сфере импортозамещения, а также создание межрегионального промышленного кластера.

В целом мы внимательно изучаем экономические составляющие Донецкой Народной Республики. Мы уже сформировали бизнес-миссию, которая готова приехать и определить параметры торгово-экономических отношений. Это логическое завершение того процесса, который, как сказал Денис Владимирович, не первый год идёт. Соглашение упорядочит наши отношения и определит горизонты дальнейшей работы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Дружеские, братские отношения у нас сложились ещё до того, как Донецкая Народная Республика стала субъектом Российской Федерации. Мы всегда чувствовали поддержку Башкортостана. На разных этапах она заключалась в гуманитарной помощи, оздоровлении наших детей, других направлениях. За это огромная благодарность. Денис Пушилин, врио главы Донецкой народной республики

Власти презентуют республику и для иностранных партнеров. Рядом со стендом республики все эти дни работала площадка Арабских Эмиратов. И чиновники уже начали налаживать контакты в этом направлении.

Федеральный эксперты к слову отмечают, что Башкортостан в плане выхода на иностранные рынки во многом является показательным регионом.

Когда вся вертикаль имеет экспорт в фокусе приоритетов, тогда работа получается слаженной и эффективной. Я всегда привожу в пример Башкортостан. Все наши пилоты, которые мы придумываем, чтобы совершенствовать меры поддержки экспорта на федеральном и региональных уровнях, в первую очередь оттачиваем с Башкортостаном. Вероника Никишина, генеральный директор Российского экспортного центра

Ну а для лучшего взаимодействия между странами открывают новые авианаправления. В ходе переговоров компания «Азимут» рассказала о планах запустить прямые рейсы из Уфы в Кемерово, Тель-Авив, а также в Тбилиси.

Потенциал Башкирии один из самых высоких. Это абсолютно понятно, поскольку и географическое расположение, и аэропорт «Уфа» один из лучших в России. Павел Удод, председатель Совета директоров авиакомпании «Азимут»

Темы, которые обсуждают на ПМЭФ, касаются не только экономики. На одной из площадок республика подписала трёхстороннего соглашения о проведении в Уфе Летних игр сурдлимпийцев. Ну а министр спорта России Олег Матыцин в режиме телемоста запустил строительство в республике сразу четырех физкультурно-оздоровительных комплексов: один – в Нефтекамске, еще три – в Уфе.

В Башкортостане уделяют большое внимание развитию спорта и вовлечению жителей региона в занятия физической культурой. Уверен, что новые объекты, построенные в рамках проекта «Бизнес-спринт», станут домом для многих физкультурников и площадкой раскрытия спортивных талантов. Пусть для всех жителей республики спорт станет нормой жизни. Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации

Ещё год назад настроения в предпринимательских кругах были весьма настороженными. Об этом уже в ходе планарной сессии рассказал Владимир Путин. Теперь же обороты и силу набирают позитивные макроэкономические тенденции. В таких условиях принципиально важно было дать бизнесу точку опоры, укрепить доверие к проводимой политике. И Башкортостан успешно выполняет эту работу.

После завершения работы мы поблагодарим членов нашей команды. В ней каждый находится на своем месте. Журналисты выполняют свою работу, организаторы, министры, помощники – свою. Это очень слаженная команда, которая отработала как часы. У нас состоялось огромное количество встреч, мероприятий, презентаций и подписаний. Нигде не было ни одного сбоя. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан