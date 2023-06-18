Башкортостан занял четвертое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

Также на Петербургском международном экономическом форуме объявили о том, что республика впервые поднялась на четвертую строчку в списке Национального рейтинга состояния инвестклимата. Эксперты отметили регион по ряду показателей.
В прошлом году на ПМЭФ республика получила пятерку, а в этом четверку. В отличие от школьной системы, показатель региона в этом случае улучшился. Два года подряд Башкортостан удерживал пятую позицию. Но в этот раз республика перешагнула барьер, став на шаг ближе к лидерам списка.
Оценка велась по шести десяткам показателей. По ряду из них Башкортостан за год смог достичь высоких позиций. К примеру, по индексу эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта республика заняла третье место после Москвы и Нижегородской области.
Рейтинговая система между субъектами страны составляется, чтобы в конечном счете в каждом из них были схожие условия для инвесторов. В этой работе не бывает мелочей. Предприниматели нуждаются в сопровождении властей от момента захода на территорию и до полного завершения работ. За последние три года башкирская мясная компания «Таврос» реализовала проекты на 10 миллиардов рублей. Начато внедрение еще двух более чем на 25 миллиардов. Инвестиционную кухню бизнесмен знает изнутри.
Бюрократии действительно станет меньше. С 1 июля в Башкортостане заработает программа защиты и поощрения инвестиций. Предприниматели будут сдавать меньше документов. Эксперты отмечают, что в республике уже выстроена эффективная система поддержки новых производств. К примеру, институт бизнес - шерифов заработал в регионе в числе первых в стране. В инструментарий также входят ТОСЭР, особая экономическая зона «Алга», проводимые у главы республики «Инвестчасы», формат которых с новой программой тоже изменится.
Четвертая строчка в рейтинге инвестклимата результат для республики хороший. Однако, со слов руководства республики, есть к чему стремиться. Чем выше позиция, тем ожесточеннее конкуренция. Так что борьба за статус самого привлекательного региона ещё продолжится.