Башкортостан занял четвертое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

Также на Петербургском международном экономическом форуме объявили о том, что республика впервые поднялась на четвертую строчку в списке Национального рейтинга состояния инвестклимата. Эксперты отметили регион по ряду показателей.

В прошлом году на ПМЭФ республика получила пятерку, а в этом четверку. В отличие от школьной системы, показатель региона в этом случае улучшился. Два года подряд Башкортостан удерживал пятую позицию. Но в этот раз республика перешагнула барьер, став на шаг ближе к лидерам списка.

Это подтверждение того, что мы правильно двигаемся. Этот рейтинг касается многих управленческих решений. Он у нас синхронизируется с показателями абсолютных цифр инвестиций. У нас и инвестиции реально в деньгах растут. Мы 2022 год закончили, впервые преодолев психологическую отметку в 500 млрд. У нас 512 млрд инвестиций пришло, идёт нарастание экономики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Оценка велась по шести десяткам показателей. По ряду из них Башкортостан за год смог достичь высоких позиций. К примеру, по индексу эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта республика заняла третье место после Москвы и Нижегородской области.

Башкортостан за девять месяцев с нуля построил завод по производству сельскохозяйственной техники для инвестора из Беларуси. Теперь эта компания планирует запустить в регионе ещё несколько проектов. Такого результата удалось достичь, потому что в Башкортостане есть эффективная команда, механизм единого окна, работает инвестиционный комитет под руководством Главы республики. Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив

Рейтинговая система между субъектами страны составляется, чтобы в конечном счете в каждом из них были схожие условия для инвесторов. В этой работе не бывает мелочей. Предприниматели нуждаются в сопровождении властей от момента захода на территорию и до полного завершения работ. За последние три года башкирская мясная компания «Таврос» реализовала проекты на 10 миллиардов рублей. Начато внедрение еще двух более чем на 25 миллиардов. Инвестиционную кухню бизнесмен знает изнутри.

Бюрократии действительно станет меньше. С 1 июля в Башкортостане заработает программа защиты и поощрения инвестиций. Предприниматели будут сдавать меньше документов. Эксперты отмечают, что в республике уже выстроена эффективная система поддержки новых производств. К примеру, институт бизнес - шерифов заработал в регионе в числе первых в стране. В инструментарий также входят ТОСЭР, особая экономическая зона «Алга», проводимые у главы республики «Инвестчасы», формат которых с новой программой тоже изменится.

На самом деле это отражает текущую ситуацию в экономике нашего региона. А именно у нас очень много отраслей, которые находятся на переднем краю экономического фронта нашей страны. Мы противостоим всему Западу. Наш громадный нефтеперерабатывающий сектор, наш оборонный сектор, они, конечно, требуют развития. И, естественно, туда приходят инвестиции. И эта продукция в первую очередь востребована во всех сферах нашей жизни. Рустам Камалов, доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук

Представлял Агентство стратегических инициатив, интересы и проекты этой компании, этого агентства на территории Республики Башкортостан. И я помню, в 2015 году был в республике создан проектный офис по решению этого вопроса, по решению этой проблемы. И системно на протяжении практически 10 лет республика занимается из года в год этим вопросом и улучшает инвестиционный климат в регионе. Рустем Ахунов, доктор экономических наук