Уфимские производители готовятся к форуму индустрии детских игрушек и настольных книг

Уфимские производители и разработчики готовятся к предстоящему форуму индустрии отечественных игрушек и настольных игр. Радий Хабиров анонсировал его на книжной ярмарке «Китап-байрам». Мероприятие пройдет в сентябре и соберет ведущие компании республики и страны. И башкирским производителям есть чем похвастаться.

Их игрушки второе, что после родителей успевают полюбить дети. С первых месяцев и на протяжении всего детства они сопровождают малышей. За более чем 20 лет работы руководители «Умки» могут смело сказать, что на их товарах выросло поколение. За это же время на ноги встало и их детище.

Практически всё сырье, за исключением некоторой фурнитуры, – российское. Больше половины деревянных игрушек сделано из башкирского сырья.

Множество нюансов, которые нужно соблюдать, чтобы игрушка или мебель приносила только радость. Нетоксичные водные красители, никакого глянцевого лака, только матовое покрытие, чтобы ребенок не поскользнулся. И правило трёх: лёгкость, натуральность, мобильность.

А так создается одежда для самых маленьких. Игрушки, которые одевают в Кумертау, полюбились не только детям. На предприятие шьют одежду для котика Басика и его друзей. Именно здесь делают для плюшевых зверей те элементы, которые заставляют умиляться даже взрослых.

В республике сейчас формируется специальный кластер, который позволит производителям детских товаров получать дополнительную федеральную и региональную поддержку. Глава Башкортостана также анонсировал форум индустрии отечественных игрушек и настольных игр, который пройдет осенью. И уфимским разработчикам будет что показать.

Эта игра не нашла бы сотни поклонников по стране, если бы всё было так просто. Чтобы понять её погружаемся в процесс, отправляемся на секретную базу, спецагенты которой втайне занимаются предотвращением межпланетных войн. Но уже в их среде начался бунт. Каждая карта несет свой эффект. Ход игры может легко поменяться. Артур, автор настолки, по ходу объясняет правила и рассказывает, с чего всё началось.

Вскоре рисунки на кусочках обоев превратились в графические изображения. А аудитория его игр стала стремительно расти. Настолка Battle Blokes без рекламы пошла по стране. Почему – становится понятно, сыграв в неё.

Но это чистое везение, а вот создание таких игр – кропотливый труд. Специально к предстоящему форуму Артём готовит спецпроект, посвященный башкирским кочевникам. Тема, которую он полюбил ещё в школе.