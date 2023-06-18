Духовные наставники башкирских батальонов встретились с бойцами в зоне СВО

Мобилизованные из Башкортостана плечом к плечу держат оборону на Донецком направлении. Несмотря на многочисленные обстрелы, боевой дух военнослужащих не сломлен, а при поддержке штурмовой авиации и артиллерии им удалось улучшить свои позиции. Из зоны специальной военной операции репортаж Азата Садреева.

В очередной раз приехали на позиции мобилизованных ребят. В этом полку служат более 2500 человек, большинство из которых уроженцы нашей республики. На встречу с земляками приехали и духовные наставники башкирских батальонов.

Для отца Виктора и Хамзы-хазрата это уже третье посещение данного подразделения. Приезжали зимой, весной и теперь летом. Главная задача – поддержать ребят на позициях, поговорить по душам. По традиции священнослужители приехали не с пустыми руками. Мусульманские и православные шевроны пользуются особой популярностью.

В сумке военно-полевого имама всё необходимое, что я хочу передать ребятам. Шевроны, молитвенники, которые приготовили и отправили наши волонтеры. Наши жители Башкортостана. Огромное им спасибо. Хамза-хазрат, духовный наставник башкирских батальонов

По просьбе мобилизованных отец Виктор также проводит православные обряды, вместе с солдатами молится за упокой души погибших боевых товарищей. Многие ребята впервые в жизни просят причастить их. По словам военнослужащих, встречи с духовными наставниками всегда успокаивают и помогают морально.

Вера в Бога, вера в Аллаха для нас превыше всего. Веря в него, мы надеемся, что все живые и здоровые вернёмся домой, к своим семьям. В нашем деле без этого никак. Позывной «Морпех»

Помогают духовно, морально. Поднимают боевой дух. Первый раз причастился. Счастье переполняют от того, что такие люди к нам приезжают. Позывной «Спутник»

Причащаемся, становимся ближе к Богу. Тут надежда только на себя и на Бога. Поэтому становится легче от того, что стал ближе к нему, он чуть больше смотрит на тебя и в нужный момент он тебя защитит. Позывной «Боксёр»

Ближайшие позиции ВСУ находятся от этих позиций буквально в 15 км. Как видите по той посадке, сейчас наносится прицельный огонь из ствольной артиллерии. У украинских военнослужащих есть орудия, которые могут добить и до наших позиций.

Быстро переезжаем до следующей роты. Слух о том, что на позиции снова приехали духовные наставники, быстро расходится среди мобилизованных. Поэтому Хамзу-хазрата и отца Виктора ребята здесь уже ждут.

Главная задача духовных наставников на передовой не только молитва. Порой достаточно даже живого общения, чтобы мобилизованные почувствовали поддержку.

Буквально через несколько минут после нашего прибытия дозорные докладывают о том, что в небе замечены украинские «Фурии». Эти беспилотники используются для корректировки огня.

Сейчас по рации передали, что по нашим позициям начался обстрел. Рекомендуют укрыться в блиндажах или в окопах.

В дело вступают наши боевые вертолеты, отрабатывают по позициям противника управляемыми ракетами. Мы же тем временем в сопровождении мобилизованного с позывным «Ташкент», осматриваем противотанковую «Рапиру». В случае прорыва неонацистов на бронетехнике наши ребята готовы обеспечить им горячий прием.

Куда навёл, туда и ударит. Среди артиллерии она считается самым снайперским орудием. Используется как против танков, так и против пехоты. Снаряды используются с замедленном наконечником. Если пехота укрылась в блиндаже, при попадании снаряда уходит вниз на замедленном таймере и через несколько секунд просто вспахивает. Броню прошивают снаряды «Лом», которые летят со скоростью 1700 метров в секунду. Всё будет нормально, победа будет за нами. Слава России! Позывной «Ташкент»

Очередная встреча духовных наставников сейчас проходит с разведчиками. Ребят успели поймать буквально перед выходом на боевое задание. Это настоящие профессионалы своего дела, порой они работают в глубоком тылу у противника.

Пусть Всевышний оберегает вас, наших бойцов. Оберегает ваши семьи, которые остались в мирное время и тоже молятся за вас. Хамза-хазрат, духовный наставник башкирских батальонов

Исполняя обещанное, я передаю вам привет от Главы республики. Он просил передать вам. И везде, на каких бы позициях мы не находились, о башкирах всегда отзываются не только добродушно. Это воины, на которых можно положиться. Отец Виктор, духовный наставник башкирских батальонов

Для поддержки бойцов встреча со священником тут необходима. Я вот лично когда выдвигаюсь на боевые задачи, я всегда молюсь, знаю пару молитв. И мне становится легче, они мне помогают. Позывной «Бритва»

Несмотря на стабильно напряжённую обстановку и контрнаступление ВСУ, разведчики уверены в успехе Российских вооруженных сил. Говорят, что история вновь повторяется, уже эти ее новые страницы они напишут тем же почерком, что и их предки.

В 1945 году наши деды и прадеды воевали с фашизмом, победили в этой войне, разгромили их систему. И вот сейчас этот неонацизм появился заново. И для этого мы тут. Мои деды победили и мы победим. Победа будет за нами, разведка – сила! Позывной «Айыу»

Во время общения в одном из разведчиков отец Виктор узнал своего воспитанника, который пришел к нему ещё мальчишкой. Встреча оказалась как неожиданной, так и долгожданной.

Я уже даже не помню, когда они пришли на занятия. Они с братом пришли младшим. Занимались, спектакли делали. Худые были. Вот жизнь его не меняет, каким был, таким и остался. Так с некоторыми воспитанниками я здесь уже встречался. Отец Виктор, духовный наставник башкирских батальонов

Он мне всегда был как второй отец. Подскажет, поможет в трудную минуту. Всегда к нему можно обратиться за советом, за помощью какой-то. Очень отзывчивый человек. Позывной «Змей»

Отряд башкирских разведчиков продолжает славные традиции своих дедов и предедов, с каждым днём приближая победу. Перед боевым выходом они попросили передать приветы своим родным.

Пользуюсь случаем, передаю привет своей жене, родителям и любимой тёще. Позывной «Раин»