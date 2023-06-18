Духовные наставники башкирских батальонов встретились с бойцами в зоне СВО

Мобилизованные из Башкортостана плечом к плечу держат оборону на Донецком направлении. Несмотря на многочисленные обстрелы, боевой дух военнослужащих не сломлен, а при поддержке штурмовой авиации и артиллерии им удалось улучшить свои позиции. Из зоны специальной военной операции репортаж Азата Садреева.
В очередной раз приехали на позиции мобилизованных ребят. В этом полку служат более 2500 человек, большинство из которых уроженцы нашей республики. На встречу с земляками приехали и духовные наставники башкирских батальонов.
Для отца Виктора и Хамзы-хазрата это уже третье посещение данного подразделения. Приезжали зимой, весной и теперь летом. Главная задача – поддержать ребят на позициях, поговорить по душам. По традиции священнослужители приехали не с пустыми руками. Мусульманские и православные шевроны пользуются особой популярностью.
По просьбе мобилизованных отец Виктор также проводит православные обряды, вместе с солдатами молится за упокой души погибших боевых товарищей. Многие ребята впервые в жизни просят причастить их. По словам военнослужащих, встречи с духовными наставниками всегда успокаивают и помогают морально.
Ближайшие позиции ВСУ находятся от этих позиций буквально в 15 км. Как видите по той посадке, сейчас наносится прицельный огонь из ствольной артиллерии. У украинских военнослужащих есть орудия, которые могут добить и до наших позиций.
Быстро переезжаем до следующей роты. Слух о том, что на позиции снова приехали духовные наставники, быстро расходится среди мобилизованных. Поэтому Хамзу-хазрата и отца Виктора ребята здесь уже ждут.
Главная задача духовных наставников на передовой не только молитва. Порой достаточно даже живого общения, чтобы мобилизованные почувствовали поддержку.
Буквально через несколько минут после нашего прибытия дозорные докладывают о том, что в небе замечены украинские «Фурии». Эти беспилотники используются для корректировки огня.
Сейчас по рации передали, что по нашим позициям начался обстрел. Рекомендуют укрыться в блиндажах или в окопах.
В дело вступают наши боевые вертолеты, отрабатывают по позициям противника управляемыми ракетами. Мы же тем временем в сопровождении мобилизованного с позывным «Ташкент», осматриваем противотанковую «Рапиру». В случае прорыва неонацистов на бронетехнике наши ребята готовы обеспечить им горячий прием.
Очередная встреча духовных наставников сейчас проходит с разведчиками. Ребят успели поймать буквально перед выходом на боевое задание. Это настоящие профессионалы своего дела, порой они работают в глубоком тылу у противника.
Несмотря на стабильно напряжённую обстановку и контрнаступление ВСУ, разведчики уверены в успехе Российских вооруженных сил. Говорят, что история вновь повторяется, уже эти ее новые страницы они напишут тем же почерком, что и их предки.
Во время общения в одном из разведчиков отец Виктор узнал своего воспитанника, который пришел к нему ещё мальчишкой. Встреча оказалась как неожиданной, так и долгожданной.
Отряд башкирских разведчиков продолжает славные традиции своих дедов и предедов, с каждым днём приближая победу. Перед боевым выходом они попросили передать приветы своим родным.