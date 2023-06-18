Илья Кандалин из Башкирии выиграл первенство Европы по греко-римской борьбе

Борец из Башкортостана Илья Кандалин выиграл золотую медаль на первенстве Европы по греко-римской борьбе. Свою награду спортсмен посвятил республике и стране. Сразу после успеха на ковре Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил чемпиона в соцсетях. В финале борец из Октябрьского одержал победу над соперником из Венгрии Петером Тотоком – 6:3. Соревнования среди спортсменов не старше 17 лет проходили в Албании. Каким был путь к успеху и как встретили триумфатора дома?

Плакаты, воздушные шары, цветы и улыбки на лицах встречающих. Поздравить победителя первенства Европы приехали родные и близкие спортсмена, а также друзья и тренеры. Первые объятья от мамы, дедушки и родной тети.

Прямо в аэропорту президент Федерации спортивной борьбы республики вручил чемпиону и его личному тренеру Алексею Зиманову денежные сертификаты.

После десятичасового перелета он с трудом подбирает слова, чтобы поделиться эмоциями. Позже признается: свою награду посвятил республике и стране. На сегодняшний день это его самая крупная победа. До этого была бронза европейского первенства и три золотые медали на России. В албанскую Тирану Илья Кандалин поехал первым номером сборной в своей весовой категории. Трудности подстерегали уже в квалификации. С преимуществом всего лишь в один балл он одолел грузинского спортсмена. Зато в четвертьфинале и в полуфинале Кандалин не оставил соперникам шансов, победив со счетом 9:1 и 9:0. А в финале борец из Октябрьского разобрался со спортсменом из Венгрии Петером Тотоком – 6:3.