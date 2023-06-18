Илья Кандалин из Башкирии выиграл первенство Европы по греко-римской борьбе

Борец из Башкортостана Илья Кандалин выиграл золотую медаль на первенстве Европы по греко-римской борьбе. Свою награду спортсмен посвятил республике и стране. Сразу после успеха на ковре Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил чемпиона в соцсетях. В финале борец из Октябрьского одержал победу над соперником из Венгрии Петером Тотоком – 6:3. Соревнования среди спортсменов не старше 17 лет проходили в Албании. Каким был путь к успеху и как встретили триумфатора дома?
Плакаты, воздушные шары, цветы и улыбки на лицах встречающих. Поздравить победителя первенства Европы приехали родные и близкие спортсмена, а также друзья и тренеры. Первые объятья от мамы, дедушки и родной тети.
Прямо в аэропорту президент Федерации спортивной борьбы республики вручил чемпиону и его личному тренеру Алексею Зиманову денежные сертификаты.
После десятичасового перелета он с трудом подбирает слова, чтобы поделиться эмоциями. Позже признается: свою награду посвятил республике и стране. На сегодняшний день это его самая крупная победа. До этого была бронза европейского первенства и три золотые медали на России. В албанскую Тирану Илья Кандалин поехал первым номером сборной в своей весовой категории. Трудности подстерегали уже в квалификации. С преимуществом всего лишь в один балл он одолел грузинского спортсмена. Зато в четвертьфинале и в полуфинале Кандалин не оставил соперникам шансов, победив со счетом 9:1 и 9:0. А в финале борец из Октябрьского разобрался со спортсменом из Венгрии Петером Тотоком – 6:3.
Только за последние пять лет среди представителей республики победителями и призерами европейских и планетарных первенств становились Ислам Опиев, Фадис Валитов, Адлан Амриев и Саид-Хусейн Бакаев. В Башкортостане многое делается для развития этого спорта. Здесь уже прошли первенство мира среди юниоров и чемпионат России по греко-римской борьбе. А будет проводиться еще больше турниров. В Уфе полным ходом идет строительство Международного центра борьбы, который должен открыть двери для спортсменов уже в следующем году.