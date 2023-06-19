В Башкирии вынесли приговор администратору батута, на котором погиб 19-летний парень

В феврале прошлого года в Кумертау в батутном центре погиб 19-летний парень и пострадал 4-летний ребенок. После трагедии на администратора батутного центра завели уголовное дело.
По версии следствия и суда, администратор знал о том, что один из матов нужно было заменить, но вовремя этого он не сделал. В результате двое посетителей аттракциона «Поролоновая яма» пострадали: четырехлетний мальчик получил тяжелые травмы, а 19-летний парень сломал позвоночник и скончался в больнице.
Как сообщили в пресс-службе суда, в обязанности администратора входил контроль за техсостоянием аттракциона. Свою вину он признал. Его приговорили 3,5 годам условного лишения свободы.