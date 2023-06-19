В Башкирии вынесли приговор администратору батута, на котором погиб 19-летний парень

По версии следствия и суда, администратор знал о том, что один из матов нужно было заменить, но вовремя этого он не сделал. В результате двое посетителей аттракциона «Поролоновая яма» пострадали: четырехлетний мальчик получил тяжелые травмы, а 19-летний парень сломал позвоночник и скончался в больнице.