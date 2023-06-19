В Башкирии закончилась поножовщиной пьяная посиделка

Пострадавший пояснил, что в ходе совместного распития спиртных напитков телесные повреждения ему нанес малознакомый собутыльник. Им оказался ранее судимый мужчина в возрасте 43-х лет, 26 из которых он провел в заключении, на его счету несколько краж и убийство, совершенное в 2011 году. Потерпевший самостоятельно вызвал скорую помощь.

пресс-служба МВД по РБ