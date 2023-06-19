В Башкирии закончилась поножовщиной пьяная посиделка
Накануне в Мелеузовскую ЦРБ поступил 46-летний мужчина с ножевым ранением грудной клетки. Врачи обратились в полицию.
Пострадавший пояснил, что в ходе совместного распития спиртных напитков телесные повреждения ему нанес малознакомый собутыльник. Им оказался ранее судимый мужчина в возрасте 43-х лет, 26 из которых он провел в заключении, на его счету несколько краж и убийство, совершенное в 2011 году. Потерпевший самостоятельно вызвал скорую помощь.
пресс-служба МВД по РБ
В скором времени сотрудники МВД задержали подозреваемого. Он признался в содеянном.
На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет заключения.