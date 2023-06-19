Жительница Башкирии выразила благодарность двоим сотрудникам полиции

58-летняя жительница Белорецка поблагодарила сотрудников полиции, которые дважды качественно выполнили свои полицейские служебные обязанности.
Первый случай произошёл год назад. Тогда автор письма работала подухаживающей за пожилой женщиной. Несколько раз она покупала на свои средства продукты, надеясь, что траты ей возместят. Однако надежда не оправдалась - родственники бабушки выплачивать деньги отказались. Белоречанка обратилась за помощью в полицию. Вмешательство участкового уполномоченного лейтенанта полиции Василия Богомолова решило конфликт. В итоге стороны смогли мирно договориться.
Второй раз Лилия Закиевна обратилась в отдел полиции совсем недавно. В начале июня она попросила полицейских решить имущественный спор. В заявлении белоречанка указала, что она отдала некоторые личные вещи на хранение своей знакомой. Затем отношения между женщинами разладились, и приятельница отказалась вернуть Лилие Закиевне её имущество. Старший участковый уполномоченный майор полиции Ансар Субхангулов сразу же вник в суть заявления, провёл все необходимые мероприятия и уже на следующий день вещи были возвращены хозяйке.
Женщина в письме отметила профессионализм и вежливость сотрудников полиции, а также качественный подбор кадров. Она пожелала оперативникам здоровья и счастья.