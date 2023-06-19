Жительница Башкирии выразила благодарность двоим сотрудникам полиции

Второй раз Лилия Закиевна обратилась в отдел полиции совсем недавно. В начале июня она попросила полицейских решить имущественный спор. В заявлении белоречанка указала, что она отдала некоторые личные вещи на хранение своей знакомой. Затем отношения между женщинами разладились, и приятельница отказалась вернуть Лилие Закиевне её имущество. Старший участковый уполномоченный майор полиции Ансар Субхангулов сразу же вник в суть заявления, провёл все необходимые мероприятия и уже на следующий день вещи были возвращены хозяйке.