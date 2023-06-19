В Башкирии значительно подорожали овощи

В Башкортостане зафиксирован рост цен за овощи. Об этом сообщили аналитики Башстата.
По мнению экспертов, за последнюю неделю больше всего подорожали картофель, свекла, морковь и свежие огурцы. Цены на данные виды продуктов выросли на 4,8%, 5%, 7,1% и 8,3% и составили 28,03 руб., 46,61 руб., 58,97 руб., 94,25 руб. за один килограмм соответственно.
Больше всего за неделю подешевели бананы (на 7,7%), белокочанная капуста (на 7,6%), помидоры (на 7%) и пшеничная мука (4,3%). Сейчас они в среднем стоят 96,89 руб., 49 руб., 110,74 руб. и 40,40 руб. за килограмм, соответственно.