В Башкирии значительно подорожали овощи

Больше всего за неделю подешевели бананы (на 7,7%), белокочанная капуста (на 7,6%), помидоры (на 7%) и пшеничная мука (4,3%). Сейчас они в среднем стоят 96,89 руб., 49 руб., 110,74 руб. и 40,40 руб. за килограмм, соответственно.