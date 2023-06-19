Минздрав Башкирии опубликовал график закрытия роддомов на дезинфекцию

В Минздраве РБ сообщили, когда будут закрываться на дезинфекцию роддома. Информация может быть полезной для тех, кто в 2023 году ждет пополнения в семье.
1. Городская больница города Сибая закрывается на дезинфекцию с 17 по 31 октября. Роддома-дублеры – Баймакская ЦГБ для беременных низкой группы риска (экстренная госпитализация), Белорецкая ЦРКБ для беременных низкой и средней группы риска, включая преждевременные роды, РКБ имени Куватова для беременных группы высокого риска.
2. Городская больница Кумертау - с 12 по 26 июня.
Роддома-дублеры – Мелеузовская ЦРБ для беременных низкой группы риска, ГКБ №1 Стерлитамака для беременных низкой и средней группы риска, РКБ имени Куватова для беременных высокой группы риска.
3. Городская больница Нефтекамска - с 14 июня по 3 июля. Роддом-дублер – РКБ имени Куватова.
4. Баймакская ЦГБ - с 1 по 15 июля. Роддом-дублер – ЦГБ Сибая.
5. Акъярская районная больница - с 20 августа до 3 сентября.
Роддом-дублер – ЦГБ Сибая.
6. Мелеузовская районная больница - с 18 сентября по 2 октября.
Роддом-дублер – городская больница Кумертау.
7. Ишимбайская районная больница - с 11 по 25 сентября.
Роддом-дублер – городская больница №1 Стерлитамака.
8. Городская больница №1 Стерлитамака - с 3 по 18 октября.
Роддома-дублеры – Республиканский клинический перинатальный центр, Республиканский клинический перинатальный центр и РКБ имени Куватова для беременных группы среднего и высокого риска.
9. Городская больница №1 Октябрьского - с 22 августа по 11 сентября.
«Помывка» происходит поблочно, поэтому рожениц никуда не переводят.
10. Туймазинская районная больница - с 31 июля по 20 августа.
Роддом-дублер – городская больница №1 Октябрьского.
11. Белебеевская районная больница - с 26 июня по 9 июля.
Роддом-дублер – городская больница №1 Октябрьского.
12. Бирская районная больница - с 15 по 27 сентября.
Роддома-дублеры – родильный дом №3 Уфы при плановой беременности, РКБ имени Куватова при осложнениях.
13. Месягутовская районная больница - с 6 по 19 ноября.
«Помывка» происходит поблочно, поэтому рожениц никуда не переводят.
14. Республиканский клинический перинатальный центр, корпус «А» (Авроры, 16) - с 16 июня по 3 июля. Роддома-дублеры – родильный дом №3 Уфы при плановой беременности, РКБ имени Куватова для группы высокого риска.
15. РКБ имени Куватова - с 25 июля по 22 августа. Роддом-дублер – Республиканский клинический перинатальный центр.
16. Клиника БГМУ - с 21 августа по 17 сентября. Роддома-дублеры – Республиканский клинический перинатальный центр и РКБ имени Куватова.
17. Роддом №8 Уфы - с 12 сентября по 10 октября. Роддом-дублер – родильный дом №3 Уфы.
18. Роддом №3 Уфы - с 3 по 24 июля. Роддома-дублеры – ГКБ №8 Уфы, Республиканский клинический перинатальный центр, РКБ имени Куватова.