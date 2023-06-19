В ГИБДД рассказали, где в Уфе скоро перекроют движение

В башкирской столице в связи с проведением Х Форума регионов России и Белоруссии перекроют движение на 4 улицах. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Фото №1 - В ГИБДД рассказали, где в Уфе скоро перекроют движение

Ограничение будет действовать с 25 по 28 июня на следующих участках:

- ул. Генерал-губернатора Перовского;

- ул. Гафури (от ул.Пушкина до ул.Пятигорской);

- ул. Гоголя (от ул.Тукаева до ул.Заки Валиди);

- ул. Аксакова (от ул.Пушкина до ул.Заки Валиди).

Госавтоинспекция Башкортостана просит участников дорожного движения заблаговременно продумать маршруты объезда данных участков.  

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