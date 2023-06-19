Жителям Башкирии посчастливится увидеть сближение Луны с Венерой и Марсом

21 и 22 июня жителям Башкирии удастся увидеть в небе необычное явление - сближение Луны с Марсом и Венерой. Об этом рассказали в городском планетарии.
Венера в июне продолжит царствовать на вечернем небе, сияя с наступлением сумерек невысоко над западным горизонтом в созвездии Рака. Марс можно увидеть слева и чуть выше Венеры в созвездии Льва.
Трехдневная молодая Луна будет иметь вид узкого серпа. Вечером 21 июня Луну можно будет увидеть около Венеры (справа от нее). 22 июня Луна переместится ближе к Марсу, который будет виден между Венерой и Луной.
Небесные светила можно будет увидеть на небе 2,5 часа после захода Солнца, а после полуночи они скроются под горизонтом.
Фото: Уфимский городской планетарий