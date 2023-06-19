Бойцы батальона из Башкирии рассказали, кому не место в зоне СВО

Бойцы башкирского добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова рассказали в интервью журналистам "Башинформа", кому стоит попробовать свои силы в зоне СВО, а кому там не место.
По мнению добровольцев, решение принять участие в специальной военной операции должно быть достаточно твердым. Если вы сомневаетесь в себе, в своих силах, то лучше остаться дома. Такое мнение добровольцы из Башкирии выразили во время общения с журналистами из республики, которые приехали на Донбасс с гуманитарной миссией. Они не просто привезли бойцам газеты и журналы, но и воочию увидели, как парни из Башкирии защищают свою Родину.
Встреча с «шаймуратовцами» состоялась в расположении батальона в тыловой части. Сюда бойцы выходят для кратковременного отдыха, банных процедур, ремонта оружия, полевого оборудования и инструментов. Здесь же находятся продукты питания, боеприпасы, которые в дальнейшем направляются прямо на боевые позиции. Атмосфера в расположении вполне домашняя. На верёвках сохнет бельё и форма, на полках неподалеку лежат каски, разгрузки, бронежилеты и другая амуниция: в полевых условиях все должно быть под рукой. Ящики с боеприпасами и оружие накрыты маскировочными сетями, сшитыми башкирскими женщинами и доставленными гуманитарным конвоем.
«Шаймуратовцы» показали «УАЗ» с позывным «Сарвунтик». Эта довольно потрёпанная «буханка» не раз перевозила раненых, неоднократно попадала под обстрел: борта автомобиля в отверстиях от пуль и осколков, лобового стекла нет - его вынесло взрывной волной от пролетевшего мимо снаряда.
Журналистов встретил заместитель командира роты по военно-политической работе батальона имени Шаймуратова с позывным «Шаман».
«Это вы вовремя зашли к нам. Как раз поспевает обед. Как говорят в Башкирии, значит вы - долгожданные гости. Проходите, буду знакомить с нашими воинами. Вот, кстати и „Певец“, — представляет „Шаман“ рослого бойца. — Он служит командиром взвода обеспечения. Его задача — обеспечить ребят полноценным питанием в боевых условиях».
«Певец» рассказал, что еду готовит хозотделение в составе пяти человек. По его словам, недавно старший повар «Кипеш» получил ранение, сейчас восстановился, так что бойцы с нетерпением ждут его скорейшего возвращения.
«Он ответственный, исполнительный боец, а главное, ребятам нравится, как он готовит. В декабре прошлого года Глава Башкирии Радий Фаритович Хабиров устроил нам большой праздник. Приехала национальная кухня, артисты эстрады. Всё у нас хорошо, жаловаться не на что», — добавил «Певец».