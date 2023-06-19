Бойцы батальона из Башкирии рассказали, кому не место в зоне СВО

По мнению добровольцев, решение принять участие в специальной военной операции должно быть достаточно твердым. Если вы сомневаетесь в себе, в своих силах, то лучше остаться дома. Такое мнение добровольцы из Башкирии выразили во время общения с журналистами из республики, которые приехали на Донбасс с гуманитарной миссией. Они не просто привезли бойцам газеты и журналы, но и воочию увидели, как парни из Башкирии защищают свою Родину.