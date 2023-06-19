На этой неделе в Уфе ожидаются плановые отключения горячей и холодной воды

«Уфаводоканал» опубликовал график планового отключения ХВС и ГВС на этой неделе. Это связано с проведением ремонтных работ.
Сегодня, 19 июня, в Калининском районе столицы с 10:00 до 18:00 останутся без ХВС и ГВС дома по следующим адресам:
ул. Первомайская, 59, 61, 63, 63а, 65, 65а, ул.40 лет Октября, 12 а, 14.
20 июня с 11:00 до 19:00 отключат холодную воду на адресах:
ул. Кольцевая, 106, 108, 112 и на ул.Свободы, 14.
С 11 часов 21 июня до 10 часов 22 июня холодной воды не будет по следующим адресам: ул.Новоженова, 7/1, 11, 88/3, 88/4, 88/5, 92, 86/3, 88, 88б, 90, 90б; Уфимское шоссе, 36/2, 39, 36, 41, 43/1, 34, 13а, 26/1, 26; ул.Огарева, 2, 2/2; ул.Руставели, 36/2; ул.Жукова, 45, 47.