На этой неделе в Уфе ожидаются плановые отключения горячей и холодной воды

«Уфаводоканал» опубликовал график планового отключения ХВС и ГВС на этой неделе. Это связано с проведением ремонтных работ.

Сегодня, 19 июня, в Калининском районе столицы с 10:00 до 18:00 останутся без ХВС и ГВС дома по следующим адресам: