Стало известно, сколько жителей Башкирии болеет коронавирусом

Так, стало известно, что за сутки коронавирус выявили у 29 пациентов. По данным на 19 июня, в республике зафиксировали 368 847 случаев заболевания COVID-19. В госпиталях остаются 87 пациентов, 61 из них – старше 60 лет. На амбулаторном лечении находятся 859 человек.