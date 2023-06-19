Стало известно, сколько жителей Башкирии болеет коронавирусом

Министерство здравоохранения Башкирии продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионе.
Так, стало известно, что за сутки коронавирус выявили у 29 пациентов. По данным на 19 июня, в республике зафиксировали 368 847 случаев заболевания COVID-19. В госпиталях остаются 87 пациентов, 61 из них – старше 60 лет. На амбулаторном лечении находятся 859 человек.
Выздоровели за прошедшие сутки 29 жителей региона (361 814). Новых смертей от коронавируса не зарегистрировано. Число жертв инфекции за всё время пандемии составляет 6087.