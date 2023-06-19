В Уфе мужчина упал в выгребную яму

Сегодня, 19 июня, ночью в Уфе произошёл несчастный случай. 42-летний мужчина упал в выгребную яму.

Инцидент произошёл у дома №293 по улице Ахметова. Уфимец шёл мимо расселенного здания и в темноте не заметил открытую выгребную яму. Мужчина упал, а выбраться самостоятельно не смог. Глубина ямы оказалась 2,5 м.

Крики мужчины услышали прохожие. Они и вызвали сотрудников Управления гражданской защиты. Спасатели с помощью лестницы и альпинистского снаряжения подняли пострадавшего. Выяснилось, что мужчины был пьян. Находясь в холодной воде, он сильно замёрз. Ему потребовалась госпитализация.