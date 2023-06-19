В Башкирии полицейские пришли на помощь девочке, выпавшей из окна

2 июля 2021 года в посёлке Чишмы полковник полиции Евгений Казаков и водитель прапорщик полиции Салават Сайфутдинов заметили, что из окна на четвёртом этаже кто-то выпал. Они заехали во двор и увидели 4-летнюю девочку. Сотрудники полиции сразу обратились в медицинское учреждение и сами отвезли малышку и её маму в больницу.