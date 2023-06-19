В Башкирии перенесли завершение ямочного ремонта

Премьер-министр правительства Башкирии сообщил о реализации ямочного ремонта.
Андрей Назаров поручил главам муниципалитет завершить благоустройство дорог до 30 июля. Предстоит устранить все дефекты полотна на дорогах местного значения. При этом не во всех районах Башкирии работы ведутся по графику.
Из 9794 км дорог местного значения, находящихся в ведении муниципальных районов и городских округов, проинспектированы 8769 км, или 90%.
Как сообщил на оперативном совещании правительства в ЦУРе министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов, в большинстве муниципалитетов работы по инспектированию завершены. Они находятся в «зеленой зоне» – это 8 городов и 35 муниципальных районов.
В «желтой зоне» – 18 муниципалитетов: 1 городской округ и 17 муниципальных районов. Работы в этих муниципалитетах выполнены от 38 до 88%. В «красной зоне» находятся Бураевский и Куюргазинский районы, выполнение работ в которых не превышает 22%.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства РБ, всего на дорогах местного значения выявлены более 41,5 тысячи дефектов. Из них отремонтированы свыше 29 тысяч дорожных дефектов, или 70%.
В «зеленой зоне» находятся только пять городов и 16 районов республики.