В Башкирии перенесли завершение ямочного ремонта

В двух районах — Давлекановском и Илишевском продолжается инспектирование дорог на выявление и оцифровку дефектов. Поэтому считаем, что работы по устранению ямочности не завершены. В «желтой зоне» по устранению дефектов находятся два городских округа и 21 район — выполнение составляет от 30 до 90%. В «красной зоне» — два городских округа и 17 муниципальных районов — выполнение работ по ямочному ремонту варьируется здесь от 0 до 30%. Низкий темп работ по инспектированию дорог и ликвидации ямочности наблюдается в Бураевском районе.

Александр Клебанов, министр транспорта и дорожного хозяйства РБ