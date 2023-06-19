В Уфе организуют две площадки на Курбан-байрам

28 июня в Башкирии мусульмане отметят священный праздник Курбан-байрам. Пресс-служба администрации Уфы сообщила, где расположатся площадки для обряда жертвоприношения.     

Фото №1 - В Уфе организуют две площадки на Курбан-байрам

Праздничные проповеди и молитвы проведут в 23 мечетях Уфы. Для религиозных обрядов подготовят площадки:

— перед ТЦ «Караван» (около поселка Зинино);

— на территории Северного автовокзала.

В мэрии отметили, что в этих местах будет обеспечен строгий ветеринарный контроль.

Сам праздник начнется с утренней праздничной молитвы. В каждой мечети совершится намаз, после чего пройдет процедура жертвоприношения. На площади перед лайфстайл-центром «Башкирия» в 11:00 все желающие смогут бесплатно угоститься пловом.

Фото: 2gis.com

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