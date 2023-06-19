В Уфе организуют две площадки на Курбан-байрам

Сам праздник начнется с утренней праздничной молитвы. В каждой мечети совершится намаз, после чего пройдет процедура жертвоприношения. На площади перед лайфстайл-центром «Башкирия» в 11:00 все желающие смогут бесплатно угоститься пловом.