За сутки с улиц Уфы вывезли 6 393 кубометра мусора

Сегодня, 19 июня, в дневную смену в уборке Уфы задействованы 226 единиц коммунальной техники и 403 сотрудника. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
В ночное время суток город очищали 105 единиц техники и 39 человек.
За минувшие сутки:
- вывезли 6393 куб.м мусора с улиц и дворов;
- в ходе ямочного ремонта дорог уложили 109 т асфальтобетонной смеси на площади 656 кв.м;
- нанесли 689 кв.м дорожной разметки;
- зафиксировали на контейнерных площадках автомобили, препятствующие вывозу мусора, по улице Пархоменко, 156а.
Фото: Мэрия Уфы.