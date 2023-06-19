За сутки с улиц Уфы вывезли 6 393 кубометра мусора

Сегодня, 19 июня, в дневную смену в уборке Уфы задействованы 226 единиц коммунальной техники и 403 сотрудника. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Фото №1 - За сутки с улиц Уфы вывезли 6 393 кубометра мусора

В ночное время суток город очищали 105 единиц техники и 39 человек.

За минувшие сутки:

- вывезли 6393 куб.м мусора с улиц и дворов;

- в ходе ямочного ремонта дорог уложили 109 т асфальтобетонной смеси на площади 656 кв.м;

- нанесли 689 кв.м дорожной разметки;

- зафиксировали на контейнерных площадках автомобили, препятствующие вывозу мусора, по улице Пархоменко, 156а.

Фото: Мэрия Уфы.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти