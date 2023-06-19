В Башкирии паре с ребенком пришлось пройти около 7 км, чтобы заявить об угоне авто
В Краснокамском районе в отделение полиции обратилась 21-летняя девушка и заявила об угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Она рассказала, что днем ранее отправилась на природу с мужем и ребенком для семейного отдыха. Также к ним присоединился 22-летний знакомый, которого пригласил супруг потерпевшей. Совместно они распивали спиртные напитки. Днем, 17 июня, пара спустилась к реке, чтобы умыть ребенка, а по возвращении они не обнаружили ни приглашенного гостя, ни своего автомобиля. Супругам пришлось пройти пешком около 7 километров до деревни Старый Буртюк, где они и обратились в полицию.
пресс-служба МВД по РБ
Оперативники обнаружили автомобиль в Нефтекамске. Спустя некоторое время был задержан и сам подозреваемый - он находился в доме знакомой. Молодой человек пояснил, что угнал машину, чтобы доехать до нее.
Свою вину подозреваемый признал. Возбуждено уголовное дело.