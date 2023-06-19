В Уфе может появиться новая ЖД платформа

Однако на решение о строительстве платформы должны повлиять жители. Для них создали специальный опросник. В документе необходимо ответить на вопросы, например, о том, удачно ли выбрано место для новой платформы или пользуетесь ли вы пригородными поездами в целом. Кроме того, можно внести и свои предложения, связанные с новой платформой.