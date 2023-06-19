Житель Башкирии пытался вскрыть банкомат и угрожал сотруднику АЗС из-за долгов по кредиту

Жителя Ермекеевского района Башкирии будут судить за попытку кражи денег из банкомата и угрозу сотруднику АЗС. Свою вину он признал частично, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Все произошло в феврале текущего года. Мужчина решил похитить деньги из банкомата, в котором находилось свыше 1,7 млн рублей, из-за того, что не мог оплатить кредит.
После неудачной попытки незаконного обогащения, на следующий день обвиняемый, угрожая работнику автозаправочной станции в с. Шафраново Альшеевского района, потребовал передать ему деньги. Не получив желаемое, скрылся.