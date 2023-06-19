Житель Башкирии пытался вскрыть банкомат и угрожал сотруднику АЗС из-за долгов по кредиту

Жителя Ермекеевского района Башкирии будут судить за попытку кражи денег из банкомата и угрозу сотруднику АЗС. Свою вину он признал частично, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Фото №1 - Житель Башкирии пытался вскрыть банкомат и угрожал сотруднику АЗС из-за долгов по кредиту

Все произошло в феврале текущего года. Мужчина решил похитить деньги из банкомата, в котором находилось свыше 1,7 млн рублей, из-за того, что не мог оплатить кредит.

Злоумышленник, приготовив заранее необходимый реквизит, прибыл к офису, осмотрел территорию и, дождавшись, когда никого не будет, начал вскрывать банкомат. Однако, испугавшись сработавшей охранной сигнализации, он покинул место преступления.

пресс-служба Белебеевской межрайонной прокуратуры

После неудачной попытки незаконного обогащения, на следующий день обвиняемый, угрожая работнику автозаправочной станции в с. Шафраново Альшеевского района, потребовал передать ему деньги. Не получив желаемое, скрылся.

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