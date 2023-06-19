Супруги из Архангельского района Башкирии отметили золотую свадьбу

Полвека плечом к плечу. Ветераны труда Закиулла и Фагима Халиловы из Архангельского района отметили золотую свадьбу.

Они практически все делают вместе, может быть, поэтому и спорится любая работа. Закиулла Халилов начал заниматься пчеловодством 35 лет назад, супруга поддержала. Любимое дело еще и пополняет семейный бюджет.

Халиловы производят десятки разных видов медовой продукции, угощают туристов. А их сюда по Зилиму приплывает немало из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. А из воска изготавливают и отправляют блиндажные свечи в зону СВО.

А еще они отправляют бойцам одежду, которую вяжут сами. Фагима Сабировна – трудолюбивая рукодельница. Создает накидки на диваны, кресла, половики, коврики для намаза. Со своими работами хозяйка побеждала на республиканских конкурсах народных промыслов.

Фагима Сабировна и Закиулла Загидуллович воспитали троих детей. Глава семьи с первого взгляда разглядел в будущей супруге заботливую и мудрую маму.